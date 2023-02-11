Амстердам і Берлін не можуть домовитися про постачання голландських "Леопардів" в Україну.

Влада Нідерландів не може отримати від Німеччини дозвіл на передачу Україні танків Leopard 2, якими користується голландська армія. Про це пише німецьке видання Bild.

В оренді у Нідерландів знаходиться 18 німецьких танків Leopard. Влада країни заявила про плани остаточно викупити танки у Німеччини і потім передати українським військовим. Однак, за словами міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, ФРН не дає дозвіл на передачу танків.

У той же час представники німецького уряду, зокрема міністр оборони Борис Пісторіус, стверджують, що не отримували від Нідерландів жодних запитів з приводу танків.

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Журналісти видання спробували розібратися в тому, що відбувається і з'ясували, що всі орендовані Нідерландами танки зараз проходять переобладнання і не стоять на озброєнні. Тому передати їх Україні поки неможливо.

Замість орендованих танків армія Нідерландів зараз використовує "Леопарди", які були "запозичені, але не орендовані" у Німеччини. Тому про передачу Україні цих танків мова теж не йде.

Після спроб журналістів розібратися в тому, що відбувається, влада Нідерландів відступилася і заявила, що рішення не передавати Україні танки, що є у голландської армії, було ухвалено спільно двома країнами після консультацій.

Поставки танків "Леопард" в Україну

На початку січня президент Польщі Анджей Дуда пообіцяв передати Україні 14 танків Leopard 2. Заява прозвучала ще до того, як Німеччина погодилася дати на це дозвіл.

25 січня - після двох тижнів інтенсивних переговорів - уряд Німеччини схвалив поставки німецьких танків в Україну іншими країнами, а також зобов'язався передати 14 танків Leopard 2 з власних запасів.

Після цього цілий ряд європейських країн анонсували свої плани передати Україні певну кількість наявних у них танків Leopard 2. За приблизними підрахунками, Україна повинна отримати від країн-партнерів близько 150-300 танків у першій хвилі поставок.

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