До кінця листопада поточного року на Тайвані має завершитися будівництво суднобудівної верфі, на якій і буде вестися збірка нового корабля.

Тайванські суднобудівні підприємства до кінця 2020 року приступлять до будівництва першого підводного човна національної розробки.

До кінця листопада поточного року на Тайвані має завершитися будівництво суднобудівної верфі, на якій і буде вестися збірка нового корабля, пише Taiwan News.

Субмарини на Тайвані

В даний час Тайвань має в своєму розпорядженні чотири підводні човни: два типу «Хай Лун» (колишній тип «Звардвіс» зі складу ВМС Нідерландів) і два типу «Хай Ши» (колишній тип «Тренч» зі складу ВМС США). При цьому до виконання військових завдань придатні тільки дві субмарини типу "Хай Лун", побудовані в 1986 році.

В кінці 1990-х років військове відомство Тайваню планувало провести капітальний ремонт і модернізацію підводних човнів типу «Хай Лун», списати субмарини типу «Хай Ши» і придбати у одного з іноземних постачальників вісім дизель-електричних підводних кораблів. Пізніше тайванські військові від цих планів відмовилися.

У 2016 році тайванська суднобудівна корпорація CSBC відкрила центр розробки підводних човнів. Він займається проектуванням кораблів в рамках національної програми оновлення підводного флоту, що передбачає будівництво від шести до восьми субмарин.

Спочатку передбачалося, що новий центр розробить проект підводного човна до кінця 2016 року, проте потім ці терміни неодноразово переносилися. Діючі плани передбачають завершення будівництва першого тайванського підводного човна до кінця 2024 року. Морські випробування корабля плануються на 2025 рік.

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Автор: Олег Давигора