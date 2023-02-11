Професор Єльського університету зібрав 1 268 196 доларів на систему протидії ворожим дронам.

Видатний американський історик Тімоті Снайдер зібрав кошти на "Ловця шахедів" для України, повідомляє UNITED24 у Теlegram.

"Історичний збір Тімоті Снайдера на "Ловця шахедів" закритий! Професор Єльського університету зібрав 1 268 196 доларів на систему протидії ворожим дронам. Загалом через UNITED24 на цей збір були переказані 11 278 платежів", - йдеться в повідомленні.

Снайдер подякував всім, хто долучився до збору. "Навколо нас твориться історія, і в кожного з нас є свої ролі, великі чи маленькі, які ми можемо зіграти", - зазначив історик.

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Збір на "Ловця шахедів" - що відомо

2 листопада 2022 року президент Володимир Зеленський повідомив, що видатний історик Тімоті Снайдер став амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24 і розпочав збір на "ловця" іранських дронів-камікадзе "Шахед-136", якими Росія тероризує Україну.

Довідка УНІАН. 5 травня 2022 року президент Володимир Зеленський започаткував проект підтримки України UNITED24. Ця платформа створена з метою збору коштів на підтримку України.

Амбасадорами United24 також є відомий американський музичний гурт Imagine Dragons, креативний директор дому моди Balenciaga Демна Гвасалія, американський актор Марк Гемілл. Володарка премій "Оскар", "Еммі", "Греммі", "Тоні", "Золотий глобус" та "Пібоді" Барбара Стрейзанд стала послом UNITED24. Партнером UNITED24 став український футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк).

Також амбасадором став американський астронавт Скотт Келлі.

У жовтні амбасадором став абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі, чемпіон світу у суперважкій вазі Олександр Усик.

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