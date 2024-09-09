У КНДР надважку РСЗВ KN-25 поставили на нове шасі (фото)

Спочатку ця реактивна система залпового вогню базувалася на гусеничному шасі, а з 2020 року була представлена аналогічна модифікація на колісній базі.

Північнокорейська важка реактивна система залпового вогню KN-25 отримала нове шасі, подібне до KN-23. Відповідні фото оприлюднив оглядач північнокорейських Збройних сил KPAWeaponsTracker у своєму Х.

"Нове колісне шасі для надважкої РСЗВ КН-25 600. Виглядає схоже на одне з шасі, що використовується для Hwasong-11. Це вказує на те, що або КНДР значно покращила свої виробничі можливості, або не має постійного доступу до стандартизованого TEL", - написав він.

Варто зазначити, що нове шасі для KN-25 можна пояснити прагненням уніфікувати шасі наявного артилерійський парку.

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Як пише Мілітарний, спочатку ця реактивна система залпового вогню базувалася на гусеничному шасі, а з 2020 року була представлена аналогічна модифікація на колісній базі.

Реактивна система KN-25 відзначається унікальним калібром – 600 мм та довжиною приблизно 8 метрів, вага ракети оцінюється у майже 3 тонни. Ці габарити роблять ракету найбільшою ракетою подібного класу у світі, що робить її ближчою до оперативно-тактичних ракет.

Версія на гусеничній машині має шість напрямних для цього боєприпасу, тоді як версія на колісній базі оснащена чотирма, а інша модифікація – п’ятьма.

Під час перших льотних випробувань дві ракети були запущені зі східного узбережжя Північної Кореї до Японського моря. Обидві ракети подолали відстань приблизно 380 кілометрів і досягли максимальної висоти до 97 кілометрів.

Ракета оснащена неядерною фугасною головною частиною, але в жовтні 2022 року KN-25 було включено до числа інших ракет, які, за заявами уряду Північної Кореї, можуть нести тактичну ядерну зброю.

Розробка зброї в КНДР

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вирішив збільшити виробництво та використання ударних, підводних і розвідувальних БПЛА в своїй армії.

Як повідомляє Reuters, очільник КНДР відвідав Інститут безпілотників Академії оборонних наук, де спостерігав за випробуванням дронів, які ідентифікували та знищували визначені цілі після польоту за різними заданими маршрутами.

Кім Чен Ин закликав до виробництва більшої кількості БПЛА-камікадзе для використання у тактичних піхотних підрозділах та військах спеціального призначення. Йдеться про підводні ударні безпілотники, а також стратегічні, розвідувальні та багатоцільові ударні дрони.

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