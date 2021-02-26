Згідно з діючими планами, ВПС США мають намір прийняти безпілотних ведених на озброєння в 2023 році.

Дослідницька лабораторія ВПС США в липні 2021 року випробує безпілотних ведених, що розробляються за проектом Skyborg, на військових навчаннях Orange Flag.

Як пише Flightglobal, на навчаннях військові перевірятимуть роботу «мозку» безпілотних ведених. При цьому не розкривається, які саме апарати будуть використані для випробувань. Розробкою ведених займаються три американські компанії: Kratos, Boeing і General Atomics.

Американські військові оголосили тендер Skyborg навесні 2020 року. Він передбачає створення відносно дешевих безпілотних ведених і "мозку" для них - системи штучного інтелекту, яка буде керувати такими апаратами. Вартість нових безпілотників не повинна перевищувати 20 мільйонів доларів. Згідно з діючими планами, ВПС США мають намір прийняти безпілотних ведених на озброєння в 2023 році.

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За словами начальниці Дослідницької лабораторії ВПС США бригадного генерала Хезер Прінгл, навчання Orange Flag дозволять перевірити автономність безпілотних ведених у відносно складних умовах. За підсумками цих випробувань військові розраховують визначити можливі доопрацювання, які потім будуть поступово внесені в проект Skyborg.

Навчання Orange Flag проводяться щорічно. У них бере участь Авіація ВПС, ВМС і морської піхоти США. Метою навчань є відпрацювання спільних дій авіації, а також перевірка взаємодії літальних апаратів різних класів.

Раніше ВПС США уклали з Boeing, General Atomics і Kratos контракти на складання і проведення льотних випробувань прототипів безпілотних ведених Skyborg. За умовами угоди, всі прототипи повинні бути зібрані до кінця травня 2021 року, а їх початкові льотні випробування повинні стартувати не пізніше липня.

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Автор: УНІАН