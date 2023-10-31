Йдеться про касетні 155-мм боєприпаси, за які Україна могла віддати на 25% більше ринкової вартості. Їх фактичним постачальником "виявилася" неочікувана країна.

Україна отримала 18 партій касетних 155-мм снарядів через "неочікуваного" посередника. Йдеться про артилерійські боєприпаси M483A1, які Київ закупив у липні 2023 року.

Маркування снарядів свідчить про те, що вони, ймовірно, мають турецьке походження. Однак за митними записами (ці дані є у відкритому доступі на Import Genius), їх постачальником являється компанія Міноборони Румунії Romtehnica, зазначає у своєму аналізі Defence One.

Це дозволяє Україні та Туреччині офіційно заперечувати можливий факт поставки турецьких боєприпасів для ЗСУ, вказує портал.

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Цифри з митної декларації свідчать про те, що загалом Україна купила близько 6074 снарядів M483A1, виготовлених десь між 1994 та 2022 роками. Вони нібито відправились до України після ремонту. Вартість одного такого снаряду вказується на рівні 2972 доларів. З огляду на це, загальна вартість партії касетних боєприпасів обійшлася Києву трохи більше, ніж у 18 млн доларів.

Водночас митні дані не мають ніяких вказівок про те, чи купувала Україна боєприпаси подібного типу через Romtehnica або взагалі раніше. Також у відкритому доступі не має фото чи відео матеріалів, які б доводили, що ЗСУ дійсно вже користуються снарядами M483A1 в боях з РФ.

Окремі знімки, які потрапляли в мережу, ймовірно, "фейк". Це зброя, якою користувалися ще в 1990-х роках не на території Україні. Тобто не можна стверджувати, що в сучасній війні ми точно маємо проти окупантів снаряди M483A1 на озброєнні.

Єдиний факт, який дійсно можна оцінити більш-менш впевнено - це вартість цього касетного боєприпасу. Якщо Україна дійсно витратила кошти на ці снаряда, то заплатила за них приблизно на 25% більше від ринкової вартості.

Defence One порівняв ціни, за якими Пентагон купляє такі снаряді для озброєння армії. Якщо у 1986 роках за M483A1 США віддавали десь 1064 долари за одиницю (з урахуванням інфляції), то зараз за подібні уламково-фугасні снаряди Вашингтон платить 3 тисячі доларів за одиницю - до вартості вже входить ціна за метальні заряди та підривачі, необхідні для застосування M483A1.

Як зазначає аналітик Forecast International Дін Локвуд, якщо враховувати вік снарядів, Україна могла купувати M483A1 із 25% надбавкою від актуальної ринкової вартості.

Україна та Ізраїль стали суперниками за 155-мм снаряди

Раніше Defense Express попереджав, що між ЗСУ та армією Ізраїлю ЦАХАЛ може виникнути жорстока конкуренція за отримання 155-міліметрових снарядів від США. Там вказували, що через загострення на Близькому Сході США передали армії ЦАХАЛ снаряди, які призначалися для військової допомоги Україні. Там підкреслюють, що це стратегічний резерв, який ЦАХАЛ, можливо, одразу не використає.

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