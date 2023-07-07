В НАТО наголошують, що ці снаряди потрібні Україні для самозахисту.

Напередодні стало відомо, що США, ймовірно, оголосять про новий пакет військової допомоги Україні, який вперше включатиме касетні боєприпаси. CNN розповів, що потрібно знати про цю зброю і те, чому вона викликає суперечки.

Що таке касетний боєприпас

Касетні боєприпаси (або касетні бомби) – контейнери, що містять від десятків до сотень бомб меншого розміру (їх називають суббоєприпасами). Їх можна скидати з літаків, ними можна стріляти з артилерії, ракетних установок, морських знарядь.

Касетні боєприпаси відкриваються на заданій висоті, яка залежить від площі наміченої цілі, суббоєприпаси, що містяться всередині, розповсюджуються цією площіею. Суббоєприпаси з’єднуються за допомогою таймера і вибухають ближче до землі або вже землі, розкидаючи осколки, що атакують особовий склад противника або броньовані машини, наприклад танків.

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Який тип касетних боєприпасів США можуть передати Україні

У США є запаси касетних боєприпасів, відомих як Удосконалений звичайний боєприпас подвійного призначення (Dual-purpose improved conventional munition, DPICM). Їх почали поступово виводили з експлуатації в 2016 році і більше не використовують.

Згідно зі статтею на веб-сайті армії США eArmor, снарядами DPICM, які Вашингтон може передати Києву, стріляють із 155-мм гаубиць. Кожен боєприпас містить 88 бомб, що мають смертельну дальність близько 10 квадратних метрів. Тож один боєприпас покрити площу до 30 000 квадратних метрів (це залежить від висоти скидання бомб).

Бомби в DPICM мають кумулятивні заряди, які, вражаючи танк або броньовану машину, "створюють металевий струмінь, який робить отвори у металевій броні". Для знищення броньованої машини може знадобитися 10 або більше бомб, але для того, щоб вивести з ладу озброєння бронетехніки або зробити її нерухомою, може знадобитися лише один.

Касетні боєприпаси на війні в Україні

І українці, і росіяни використовували касетні бомби під час повномасштабної війни, що розпочалася у лютому 2022 року. Нещодавно українські сили почали використовувати на полі бою касетні боєприпаси, надані Туреччиною.

Але з минулого року українські чиновники наполягали на тому, щоб США надали касетні боєприпаси, стверджуючи, що вони можуть використовуватися за допомгою вже переданої західної артилерії та ракетних систем й це допоможе зменшити кількісну перевагу Росії в артилерії.

Чому касетні боєприпаси викликають суперечки

Оскільки бомби падають на велику територію, вони можуть загрожувати некомбатантам. Крім того, за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, від 10% до 40% боєприпасів виходять з ладу, а нерозірвані боєприпаси створюють загрози для цивільних роками чи навіть десятиліття.

Потенційно смертельні касетні суббоєприпаси досі залишаються незрозірваними в Лаосі та В’єтнамі – через 50 років після їх використання, через що група активістів "Коаліція з касетних боєприпасів" та інші вимагають повсюдної заборони цієї зброї.

Більшість країн світу вже заборонили використання цієї зброї через Конвенцію про касетні боєприпаси (CCM), яка також забороняє її накопичення, виробництво та передачу. 123 країни приєдналися до цієї конвенції, але ще 71 країна (зокрема, США, Україна, Росія) – ні.

Згідно з міжнародним правом, використання боєприпасів для нападу на ворожі війська або транспортні засоби не є незаконним. Але, як кажуть в Human Rights Watch, завдавання ударів цією зброєю по цивільним особам може вважатися військовим злочином. Організація також стверджує, що нібито і Україна, і Росія вбивали мирних жителів, використовуючи касетні боєприпаси під час війни.

Де раніше застосовувалися касетні бомби

За даними "Коаліції з касетних боєприпасів", касетну зброю використовували ще під час Другої світової війни та в більш ніж трьох десятках конфліктів з того часу. США востаннє застосовували цю зброю в Іраку з 2003 по 2006 рік. Згідно із заявою Центрального командування США від 2017 року, збройні сили США почали поетапне виводити її з експлуатації в 2016 році через небезпеку, яку вони становлять для цивільного населення.

Касетні боєприпаси для України - це треба знати

Напередодні стало відомо, що Вашингтон знаходиться на стадії "активного розгляду" прохання України про передачу касетних боєприпасів.

Reuters та Washington Post повідомляли, що про їхню передачу України оголосять вже в п’ятницю, 7 липня. За інформацією ЗМІ, США затягували розгляд цього питання через тиск з боку правозахисних організацій, таких як Human Rights Watch.

В НАТО наголошують, що рішення щодо постачання таких снарядів ухвалюватимуть уряди країн-членів, і серед них немає єдиної позиції стосовно касетних боєприпасів. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що ці снаряди потрібні Україні для самозахисту.

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