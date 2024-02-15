За словами речника Міноборони, F-16 з'являться в Україні в найпотрібніший момент.

Під час 19-го засідання у форматі "Рамштайн" майже не обговорювалася передача Україні літаків F-16, заявив начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

"З F-16 все дуже просто, там усі рішення вже ухвалені. Немає нічого, що залишається на етапі обговорення. Рішення прийняті, ми рухаємося за планом. Ми маємо розуміння термінів, маємо розуміння того, що в ці терміни потрібно зробити. Це з точки зору підготовки пілотів, підготовки інфраструктури, інженерів тощо. Щойно всі ці елементи виконають – F-16 з'являться в Україні", – сказав Павлюк.

Він також додав, що Україна офіційно не оголошуватиме про дату отримання літаків, аби цією інформацією не скористався ворог.

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"Щойно ми знатимемо точну дату, ми в жодному разі її нікому не скажемо. Адже ворог орієнтується зокрема й на інформацію з відкритих джерел. Тому з F-16 все добре. Ми всі сподіваємося, що F-16 будуть в Україні якнайшвидше. Але ми всі розуміємо, що вони мають з'явитися саме тоді, коли ми будемо готові ефективно їх використовувати і обслуговувати", – заявив Павлюк.

Більше дронів для України

За словами речника міноборони, під час засідання "Рамштайну" також обговорювалося питання дронів.

"Буде більше і спільного виробництва і поставок дронів. Тому що були озвучені певні доволі амбітні зобов'язання партнерів щодо кількості. І дуже тішить, коли ми чуємо такі зобов'язання і що є повне розуміння того, як змінилося поле бою в сучасній війні. Коли вже йдеться окремо й про FPV-дрони, про них окремо вже говорять, як і про всі типи безпілотних систем. Тому що це ключ у перемозі в цій асиметричній перевазі, яку намагається збудувати Україна, коли робить акцент на технології", – пояснив Павлюк.

19 засідання у форматі "Рамштайн": останні новини

Як повідомляв раніше міністр оборони України Рустем Умєров, під час засідання також обговорювалися питання передачі Україні більшої кількості систем ППО, ракет до них та артилерійських боєприпасів.

Крім того, очільник ГУР Кирило Буданов заявив про "таємницю", коментуючи поставки ракет Україні. Він запевнив, що йдеться про "серйозну" кількість.

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