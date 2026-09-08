Житло в Україні дорожчає, але не всюди: де ціни на квартири найнижчі

Найдорожче житло традиційно залишається в Києві.

У серпні вартість квартир на вторинному ринку в більшості західних областей зросла, тоді як у східних та прифронтових регіонах ціни переважно знижувалися або залишалися без змін.

За результатами дослідження DIM.RIA, яке є у розпорядженні УНІАН, найбільший стрибок фіксувався в Черкаській – 55 тис. дол. (+10%), Чернівецькій – 70 тис. дол. (+9%) та Закарпатській – 80 тис. дол. (+7%) областях.

Помітне падіння цін спостерігалось у Запорізькій – 17,5 тис. дол. (-3%) областях. При цьому найнижча середня ціна за однокімнатну квартиру у серпні зафіксована на Херсонщині – 15,5 тис. дол. (-9%).

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Найдорожче житло традиційно у Києві, де середня вартість однокімнатної квартири у серпні становила 89,5 тис. дол.

При цьому найбільш динамічно у столиці дорожчали двокімнатні квартири. Найдорожче житло у Печерському районі, де однокімнатна квартира в середньому коштує 185 тис. дол., а найдоступніше – у Деснянському, де середня вартість такої квартири становить майже 50 тис. дол.

Крім того, нове житло у Києві також продовжує дорожчати: за рік квадратний метр зріс у вартості на 6,2% і коштував у серпні 1 488 дол./кв. м. Найдорожчі новобудови традиційно зосереджені у Печерському районі – середня вартість квадратного метра становить 2 839 дол./кв. м. Найдоступніші можна знайти у Деснянському районі, де середня ціна – 886 дол./кв. м.

Ринок житла в Україні - останні новини

За даними дослідження "OLX Нерухомість", медіанна вартість квартир в Україні у доларах підвищилася на 3%. Станом на червень вона становить 61 090 доларів.

У червні стало відомо, що ціни на квартири в новобудовах Одеси зросли під час літнього сезону. Середня ціна квадратного метра в новобудовах економ-класу становила 31,5 тис. грн.

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