У Римі відкрили унікальні давньоримські фреску та мозаїку: що на них зображено

Спочатку огляд дозволятимуть невеликим групам, причому доступ буде тестовим і лише у вихідні.

У Римі представили публіці, як вважається, найбільший комплекс фресок і мозаїк часів Стародавнього Риму. Як повідомляє AP, йдеться про зображення морського міста, створене у I столітті нашої ери.

Артефакти знайшли на території того, що свого часу стало найбільшим у світі комплексом громадських лазень.

Як зазначають автори, мер Рима Роберто Гуальтьєрі представив нещодавно відреставровані фрески "Розписане місто" та "Велику мозаїку". Їх виявили у підземній галереї під час археологічних розкопок у 1990 роках на території терм Траяна на пагорбі Оппій, неподалік від Колізею.

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Відтепер ці твори вперше відкривають для відвідувачів. Спочатку огляд дозволятимуть невеликим групам - до 15 осіб, причому доступ буде тестовим і лише у вихідні. Річ у тому, що фахівці хочуть перевірити, як делікатні стародавні роботи реагують на підвищення вологості та вплив кліматичних факторів, перш ніж дозволити ширший доступ для туристів.

Фреска із загадковим портовим містом

Гуальтьєрі зазначив, що на фресці зображене обнесене мурами портове місто з висоти пташиного польоту. За його словами, це найбільша настінна фреска такого типу, що відома в Стародавньому Римі. Тому вона неодмінно має бути доступною для широкої публіки.

"Це справді унікальні у світовому масштабі пам'ятки - як з погляду художньої краси, так і з точки зору їхнього історичного та документального значення", - сказав мер під час презентації.

Керівник управління культурної спадщини Рима Клаудіо Парізі Пресічче звернув увагу на те, наскільки добре збереглося зображення величного міста. На фресці можна розгледіти будівлі, театр і храм, громадські площі та вежі.

"Ми не знаємо, яке саме місто тут зображене, але воно, безумовно, мало бути дуже відомим", - зазначив він.

Ще одним важливим відкриттям стала мозаїка, яка має близько 15 метрів заввишки. Вона складається з чотирьох рівнів, прикрашених складними декоративними композиціями, колонами, архітектурними елементами та фігурами. Верхні яруси нагадують театральну сцену. У статті йдеться:

"Водночас у нижній частині під час нещодавньої реставрації фахівці виявили орнаменти ще одного зображення портового міста. Таким чином, реставраційні роботи не лише допомогли зберегти вже відомі фрагменти, а й дозволили виявити нові деталі стародавнього твору".

Термальний комплекс часів імператора Траяна

Терми Траяна були урочисто відкриті імператором Траяном у 109 році нашої ери. Комплекс займав площу близько шести гектарів і на той час вважався найбільшим у світі.

Під час будівництва терми включили до себе частину ранішого комплексу лазень, пов'язаного з Domus Aurea - "Золотим будинком" імператора Нерона.

Архітектори спроєктували новий комплекс з іншою орієнтацією, щоб краще використовувати різницю температур води та максимально підвищити комфорт відвідувачів під час водних процедур.

Терми Траяна були не просто місцем для купання. Комплекс поєднував різні функції - тут люди могли займатися спортом, відпочивати, приймати ванни та брати участь у культурному житті.

Серед відкритих нині для відвідування частин комплексу - велика напівкругла "бібліотека" на верхньому рівні. Археологи вважають, що вона була частиною термального комплексу й давала відвідувачам можливість не лише займатися фізичними вправами та купатися, а й долучатися до культурних заходів, пише ЗМІ.

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