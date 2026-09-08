Нацбанк посилив гривню до євро: офіційний курс валют на 9 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,64 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 9 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,47 гривні за долар, таким чином українська валюта залишалася на рівні попереднього показника.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,64 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 4 копійки.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,56/44,59 грн/дол., а до євро - 51,77/51,79 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 8 вересня знизився на 15 копійок і складав 44,78 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,27 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 9 копійок і становив 52,05 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,44 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 15 копійок і становив 44,60 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 15 копійок і складав 51,95 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44 гривні, а євро - за курсом 51,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

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