У 'Геранях' та 'Іскандерах' знаходять свіжі іноземні компоненти: Власюк розкрив деталі

Також РФ може використовувати не найсучаснішу іноземну електроніку, якщо вона є придатною для конкретної системи.

Попри санкції, РФ продовжує отримувати іноземні електронні компоненти для виробництва складних систем озброєння. Як повідомив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк для "Укрінформ", у збитому в Київській області дроні "Герань-4" виявили 96 таких деталей, а в ракеті "Іскандер-М" - 147.

"Чергові прильоти, російська балістика і реактивні дрони. Міжнародною залишається її електронна база, компоненти все ще доступні. Наприклад, у безпілотнику "Герань-4", збитому у Київській області 12 серпня 2026 року, ідентифікували 96 іноземних компонентів", - зазначив він.

За його словами, мова йде про американські, китайські, тайванські, німецькі, швейцарські та канадські компоненти виробництва Texas Instruments, Amphenol, Diodes Incorporated, Kyocera AVX, Kemet, ON Semiconductor, Vishay Intertechnology. Сім деталей було виготовлено у 2026 році, а ще три - минулого року.

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"В ракеті "Іскандер-М", яку знайшли на місці удару на Київщині на початку липня, картина ще ширша. Там ідентифікували 147 компонентів іноземного виробництва. Це США, Білорусь, Швейцарія, Німеччина, Китай, Японія. Виробники - Texas Instruments, Analog Devices, Maxim Integrated, Cypress, STMicroelectronics, Macronix, Integrated Silicon Solution, MaxLinear та інші. Щонайменше 21 компонент виготовили у 2025 році, є і 2026 рік", - додав Власюк.

Також посадовець зазначив, що дослідження бортового компʼютера "Заря-61" в ракеті "Кинджал" показало, що у 2023 році РФ замінювала американські процесори Texas Instruments власними мікросхемами.

"Але у новішому зразку "Заря-61", який був у ракеті, збитій у травні цього року, цієї заміни вже немає. Американські процесори знову використовуються. Дослідження прямо вказує, що російські аналоги не дали необхідного результату", - підкреслив він.

Крім того, Власюк назвав показовим вміст цього компʼютера - плата, зібрана у травні 2025 року, містить компоненти, вироблені у різні роки - від 2021 до 2024. Серед таких деталей є американський DSP-процесор Texas Instruments і пам’ять виробництва IDT, компанії, що зараз належить японській Renesas. Водночас інша плата містить процесор Texas Instruments із маркуванням 1986 року та мікросхеми AMD, які виготовлені у 1996 році.

Він каже, що це говорить про те, що РФ може використовувати не найсучаснішу іноземну електроніку, якщо вона є придатною для конкретної системи, додаючи новіші компоненти.

"Отже, проблема для Росії полягає не у відсутності будь-яких власних електронних компонентів. У тому ж "Іскандері-М" є 36 компонентів російського виробництва і 11 білоруських. Але для складних систем російської зброї цього недостатньо. Їй доводиться комбінувати власну компонентну базу з іноземною, причому шукати її по різних ринках і через різні ланцюги постачання. Кожен виробник, кожен правоохоронний орган чи орган експортного контролю має всю інформацію, достатню для припинення таких поставок в РФ", - підсумував чиновник.

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"Тому що дуже багато речей, повірте мені, які кажуть, що це класна штука… І навіть командувач військово-повітряними силами мені розповідав, що вони замовили багато (певних засобів, – УНІАН), але вони не виконують ті функції. Тому тут треба бачити на практиці, набивати статистику роботи", - розповів Валерій Боровик, засновник української оборонної компанії First Contact.

Також консорціум Brave1 повідомив, що Україна знайшла дешевий спосіб збивати "Бандеролі". Вартість збиття суттєво дешевша, ніж вартість самих ракета-дронів.

"Розвиваємо та масштабуємо інноваційні рішення для захисту українських міст", - запевнили у компанії.

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