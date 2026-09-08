В Україні дорожчають овочі борщового набору: на скільки зросли ціни

Водночас для купівлі картоплі час може бути сприятливим.

Ціни на овочі борщового набору в Україні поступово йдуть вгору з початку вересня. Так, за тиждень осені кілограм буряку здорожчав більше, ніж на третину – з 11 до 15 грн, свідчить актуальна статистика Столичного ринку.

Середня вартість кілограму моркви в дрібному гурті зросла на одну гривню – з 13 до 14 грн, тоді як ріпчаста цибуля додала дві – з 13 до 15 грн. Слід зазначити, що попри здорожчання у вересні, вартість цибулі два тижні тому була ще вищою – 17 грн/кг.

Водночас протягом вересня залишається стабільною ціна білокачанної капусти, яку продають по 20 грн/кг. Так само середня вартість картоплі тримається незмінною вже два тижні на позначці 12 грн/кг, з невеликим розкидом цін 11-13 грн за кіло.

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Виходячи з того, що попередня ціна картоплі була дещо вищою – 13 грн/кг – ще 21 серпня, зараз вартість корнеплоду може бути найнижчою в сезоні.

Аналогічно і на львівському ринку "Шувар" картопля з початку місяця незмінно коштує в середньому 10 грн/кг. Ціни на гривню нижчі, ніж були минулого року, йдеться на сайті ринку.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Гуртові ціни на картоплю на минулому тижні також не змінилися. А от огірки та помідори продовжили дорожчати – проте вже не так активно, як за тиждень до цього. Огірки додали 5 грн в ціні – з 25-50 до 30-55 грн/кг, а томати зросли з 25-35 до 25-40 грн/кг.

Експерти зазначили, що через знищення холодильного обладнання на складах торговельних мереж харчі в Україні восени дорожчатимуть. Молочка та заморожені продукти в першу чергу піднімуться в ціні. М'ясна група додасть в межах 10%, крупи – до 15%.

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