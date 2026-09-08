Єврокомісія схвалила заявку України на закупівлю ракет до Patriot

Йдеться про суму в близько 3,2 млрд євро.

Європейська комісія схвалила українську заявку на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони Patriot у межах Ukraine Support Loan. Як повідомляє Міністерство оборони України у своєму Telegram-каналі, йдеться про близько 3,2 мільярда євро на посилення української ППО.

"Це критично важливе рішення для підготовки протиповітряної оборони до осінньо-зимового періоду. Ракети для Patriot необхідні Україні для захисту людей та критичної інфраструктури від російського ракетного терору, зокрема, балістики", - наголосили у МОУ.

Зауважується також, що міністр оборони України Євгеній Хмара подякував Європейському Союзу за цю підтримку та швидкий розгляд української заявки.

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Ракети до Patriot

Як повідомлялося, низка країн, які мають на озброєнні системи ППО Patriot, розглядають кілька варіантів їх швидкого постачання Україні. Так, наразі Франція та Італія працюють над тим, щоб передати Україні додаткові системи ППО SAMP/T та ракети Aster до них.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна веде постійні перемовини щодо отримання ліцензії на виробництво ракет до Patriot. За його словами, Британія підтримає та виділить на зимовий пакет для України 100 мільйонів фунтів, тобто 135 млн доларів США, саме на Patriot.

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