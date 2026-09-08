У МЗС заявили, що найбільш напружена фаза у відносинах України та Польщі вже позаду

Там закликають окремих польських політиків не робити антиукраїнських заяв для задоволення власних електоральних цілей.

Польські правоохоронці належним чином реагують на випадки національної неприязні до українців в Польщі. Нині найбільш критичний момент у українсько-польських відносинах вже позаду. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.

"Нам хотілося би, звісно, знижувати цю напругу… За нашими відчуттями, все-таки, найкритичніший момент, мабуть, в українсько-польських відносинах, найбільш напружений саме станом на зараз - він позаду. І ми зараз у фазі, у тій динаміці, у якій ми хотіли би заліковувати ці відносини і знижувати градусну напругу", - наголосив він.

Речник відзначив, що нині польські правоохоронці реагують належним чином на випадки національної неприязні стосовно українців.

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"З одного боку, зростає кількість інцидентів, що дуже погано, а з іншого боку - бачимо, що польська поліція реагує правильно, коректно і як має бути у випадках ворожнечі на національному ґрунті", - сказав Тихий.

Водночас, в МЗС України висловлюють жаль, що риторика і заяви низки польських політиків, які цього не усвідомлюють, мають вплив безпосередньо на фізичну агресію проти людей. Як зауважив речник, причиною цьому є те, що деякі польські політики обирають антиукраїнську риторику як драйвер для власного електорального процесу.

"Це стратегічно хибно для самої Польщі", - заявив Тихий.

В МЗС закликають цих польських політиків цього не робити:

"Я закликаю наших громадян, якщо вони стають жертвами таких нападів, різних проявів агресії в свій бік, - обов’язково звертатися до наших консулів і обов’язково звертатися до польських правоохоронців. Будь-ласка, фіксуйте те, що відбувається для того, щоби була можливість вам допомогти і притягнути до відповідальності тих, хто винен у цих нападах".

Він додав, що українське посольство безпосередньо взаємодіє з Міністерством юстиції і з Крайовою прокуратурою Польщі - і під час усіх робочих зустрічей говорить про розслідування цих злочинів, які мотивовані національною неприязню. І має постійні канали комунікації й алгоритми реагування.

За словами речника, зафіксовано, що за останній тиждень відбулися три резонансні випадки. У кожному з них було реагування з боку українських дипломатів, українські консули звернулися до польських правоохоронних органів, які відреагували.

Антиукраїнські настрої у Польщі

Як повідомляв УНІАН, у Польщі посилилися антиукраїнські настрої з боку націоналістичних та праворадикальних сил, а кількість злочинів на етнічному ґрунті проти громадян України помітно зросла.

Крім того, нові дані Євростату чітко свідчать про те, що частина українських військових біженців останнім часом залишає Польщу.

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