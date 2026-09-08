У МЗС заявили, що найбільш напружена фаза у відносинах України та Польщі вже позаду

Польські правоохоронці належним чином реагують на випадки національної неприязні до українців в Польщі. Нині найбільш критичний момент у українсько-польських відносинах вже позаду. Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу.
"Нам хотілося би, звісно, знижувати цю напругу… За нашими відчуттями, все-таки, найкритичніший момент, мабуть, в українсько-польських відносинах, найбільш напружений саме станом на зараз - він позаду. І ми зараз у фазі, у тій динаміці, у якій ми хотіли би заліковувати ці відносини і знижувати градусну напругу", - наголосив він.
Речник відзначив, що нині польські правоохоронці реагують належним чином на випадки національної неприязні стосовно українців.
"З одного боку, зростає кількість інцидентів, що дуже погано, а з іншого боку - бачимо, що польська поліція реагує правильно, коректно і як має бути у випадках ворожнечі на національному ґрунті", - сказав Тихий.
Водночас, в МЗС України висловлюють жаль, що риторика і заяви низки польських політиків, які цього не усвідомлюють, мають вплив безпосередньо на фізичну агресію проти людей. Як зауважив речник, причиною цьому є те, що деякі польські політики обирають антиукраїнську риторику як драйвер для власного електорального процесу.
"Це стратегічно хибно для самої Польщі", - заявив Тихий.
В МЗС закликають цих польських політиків цього не робити:
"Я закликаю наших громадян, якщо вони стають жертвами таких нападів, різних проявів агресії в свій бік, - обов’язково звертатися до наших консулів і обов’язково звертатися до польських правоохоронців. Будь-ласка, фіксуйте те, що відбувається для того, щоби була можливість вам допомогти і притягнути до відповідальності тих, хто винен у цих нападах".
Він додав, що українське посольство безпосередньо взаємодіє з Міністерством юстиції і з Крайовою прокуратурою Польщі - і під час усіх робочих зустрічей говорить про розслідування цих злочинів, які мотивовані національною неприязню. І має постійні канали комунікації й алгоритми реагування.
За словами речника, зафіксовано, що за останній тиждень відбулися три резонансні випадки. У кожному з них було реагування з боку українських дипломатів, українські консули звернулися до польських правоохоронних органів, які відреагували.
Антиукраїнські настрої у Польщі
Як повідомляв УНІАН, у Польщі посилилися антиукраїнські настрої з боку націоналістичних та праворадикальних сил, а кількість злочинів на етнічному ґрунті проти громадян України помітно зросла.
Крім того, нові дані Євростату чітко свідчать про те, що частина українських військових біженців останнім часом залишає Польщу.