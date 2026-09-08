Bloomberg розкрив вартість 'розкладачки' iPhone Ultra

Apple позиціонує iPhone Ultra як преміальний пристрій, який за ціною та можливостями перевершує моделі Pro.

Авторитетний журналіст Марк Гурман із Bloomberg написав, що вартість складаного телефона iPhone Ultra, який Apple має презентувати завтра, становитиме від $2199, а моделі зі збільшеним об’ємом пам’яті можуть наблизитися до $3000.

Apple спочатку планувала продавати "розкладний" iPhone за $1999, Ідея полягала в тому, щоб не перетинати важливу психологічну позначку в $2000, як це сталося у 2017 році, коли вийшов iPhone X за $999. Однак через зростання вартості та дефіцит пам’яті Apple довелося переглянути ціни.

Незважаючи на високу ціну, Apple розраховує продати всі вироблені пристрої. Готовність користувачів платити по 2000 доларів за топові конфігурації iPhone переконала компанію в наявності попиту на ультрапреміальний складаний смартфон. Окрім iPhone Ultra, до нової преміальної лінійки пристроїв із префіксом Ultra увійдуть AirPods Ultra та MacBook Ultra.

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За словами інсайдера, iPhone Ultra отримає складану конструкцію у стилі книжки та після розкладання перетвориться на смартфон із великим внутрішнім екраном. Apple розробляла такий iPhone протягом десятиліття, прагнучи розв'язати головні проблеми складаних смартфонів – надійність шарніра та помітну складку на дисплеї.

Apple представить свій перший складаний смартфон iPhone Ultra 9 вересня – разом із моделями iPhone 18 Pro. Презентація розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Разом із новими iPhone на вересневій презентації також покажуть нове покоління AirPods та Apple Watch. Також Apple оголосить дату випуску iOS 27, watchOS 27 та інших операційних систем.

Примітно, що вереснева презентація стане першою презентацією Apple після призначення Джона Тернуса генеральним директором компанії. Він замінив Тіма Кука на посаді голови Apple 1 вересня.

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