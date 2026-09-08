Від 3,8 тисячі гривень: де в Україні найдешевша та найдорожча оренда квартир

Найдорожчим районом столиці залишається Печерський район.

Найдешевше орендувати однокімнатну квартиру можна на Херсонщині – у середньому за 3,8 тис. грн на місяць, тоді як у Києві ціна сягає 31,5 тис. грн., йдеться в дослідженні DIM.RIA, яке є у розпорядженні УНІАН.

У серпні 2026 року вартість оренди у Києві продовжувала зростати: середня ціна однокімнатної квартири становить 31,5 тис. грн (на 11% більше, ніж у липні).

Водночас найдорожчим районом столиці залишається Печерський, де однокімнатна квартира у середньому обійдеться в 38 тис. грн, а найдешевший - Деснянський район – 14,7 тис. грн за однокімнатну квартиру (+9% до липня).

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На Закарпатті вартість оренди залишилася на рівні попереднього місяця – 22,5 тис. грн. Також перетнули позначку у 20 тис. грн/міс. ціни на оренду в Івано-Франківській (20,3 тис. грн) та Дніпропетровській (20 тис. грн) областях.

Найдешевше орендувати житло можна у Херсонській області, де однокімнатна квартира в середньому коштує 3,8 тис. грн за місяць.

При цьому у серпні кількість оголошень про оренду житла падала у більшості регіонів. Найістотніше скорочення пропозицій спостерігалось у Кіровоградській (-33%), Волинській (-32%), Житомирській (-29%), Черкаській (-23%) та Рівненській (-21%) областях. Водночас зростання пропозицій фіксувалось у Сумській (+33%), Полтавській (+10%), Чернігівській (+7%), Одеській (+4%), Харківській (+2%) областях, а також у Києві (+10%).

Оренда житла в Україні - останні новини

У липні вартість оренди квартир в Україні продовжувала зростати через великий попит і дефіцит пропозиції. Київ тоді зберіг лідерство за вартістю оренди житла в Україні.

Раніше повідомлялося, що вартість оренди житла у містах, які першокурсники обирають для навчання, суттєво зросла порівняно з попереднім роком. За даними дослідження OLX, найвищі ціни на оренду фіксувалися у великих економічних центрах країни.

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