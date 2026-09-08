Microsoft підгледіла в Apple функцію, якої давно бракувало Windows 11

Новий системний віджет показуватиме рівень заряду не лише ноутбука, а й підключених аксесуарів.

Microsoft працює над новим віджетом для Windows 11, який показуватиме заряд не тільки самого ноутбука, але й підключених до нього аксесуарів. На це оновлення звернув увагу Windows Central, дослідивши останню тестову версію операційної системи.

Сам віджет поки що недоступний для використання, проте в Windows 11 уже присутні необхідні рядки та графічні елементи, що дозволяють зрозуміти принцип його роботи. На відміну від звичайного індикатора заряду батареї на Панелі завдань, новий віджет має збирати інформацію одразу про всі сумісні пристрої.

У верхній частині відображатиметься заряд самого ноутбука, а нижче з’явиться список підключених периферійних пристроїв, наприклад Bluetooth-клавіатури та навушників. Для кожного пристрою Windows 11 показуватиме назву, відповідну іконку та відсоток заряду. Також система зможе позначати, який пристрій зараз заряджається або перебуває в режимі енергозбереження.

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Віджет можна буде розмістити на панелі Windows Widgets, а також додати на екран блокування. Передбачено світлу та темну теми оформлення.

Microsoft не повідомляла про терміни впровадження цієї функції. За даними Windows Central, віджет перебуває в активній розробці, тому розробники ще можуть змінити його.

У Android, iOS та macOS віджети з інформацією про заряд батареї з’явилися вже давно, і така функція здається очевидною для будь-якої операційної системи. Але Microsoft чомусь дійшла до неї лише зараз.

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, додаючи функції, про які користувачі просили вже давно. У квітні в Windows 11 з’явилася опція безстрокового призупинення оновлень. Також у меню живлення додали окрему кнопку для вимкнення або перезавантаження ПК без встановлення оновлень.

УНІАН уже писав, що Windows 11 набирає популярності серед українських користувачів. Нещодавно ця ОС вперше подолала позначку в 60% українського ринку, тоді як частка Windows 10 продовжує падати.

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