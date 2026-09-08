Бельгія не хоче брати відповідальність за активи РФ: Україна запропонувала рішення

Україна пропонує ідею розподілу відповідальності за це рішення між урядами усіх країн ЄС.

Україна розуміє Бельгію, яка не хоче брати відповідальність за рішення щодо конфіскації російських активів на себе, тому пропонує колективну відповідальність. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

Він нагадав, що є понад 210 млрд євро заморожених російських активів, з яких переважна більшість зберігаються в Euroclear у Бельгії.

"Ми абсолютно розуміємо, коли бельгійська сторона каже, що потрібне колективне рішення, яке розподілить відповідальність", - наголосив Тихий.

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За його словами, тоді не буде покладатися відповідальність на один національний уряд - бельгійський, бо рішення такого масштабу має бути колективним. Речник МЗС України наголосив, що рішення має бути ухвалене.

При цьому він зазначив, що в України є пропозиція, яка вже передана європейській стороні. Тихий підкреслив, що рішення щодо використання цих коштів має ухвалюватися колективно з розподіленням відповідальності на всі уряди ЄС, а не лише бельгійський. Він додав, що кошти мають використовуватися на потреби оборони, стійкості і відновлення України.

Питання заморожених активів РФ

Як повідомляв УНІАН, Бельгія рішуче виступає проти використання заморожених російських активів для підтримки України.

Швеція, Польща, Нідерланди та Іспанія закликали Європейську комісію дослідити нові способи залучення близько 200 мільярдів євро знерухомлених російських активів для підтримки України.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що це не підлягає обговоренню і "двері зачинені".

На європейському саміті в грудні 2025 року бельгійський прем'єр-міністр Барт Де Вевер заблокував ініціативу Німеччини та Європейської комісії щодо надання Україні "репараційного кредиту" у розмірі 210 млрд євро, аргументуючи це тим, що це наражатиме країну на юридичні санкції з боку Росії, адже більшість активів зберігаються в Euroclear у Бельгії.

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