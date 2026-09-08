Банкноти євро повністю змінять уперше з 2002 року: якими вони можуть стати

Зараз проводиться опитування серед мешканців блоку.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) розпочав вирішальний етап роботи над новою серією банкнот. Регулятор представив 10 фінальних проектів нових євро, і зараз наближається завершення голосування мешканців за них.

Польське видання Fakt пише, що ЄЦБ представив відібрані графічні проекти для наступної серії банкнот євро та запустив опитування, в якому мешканці всієї Європи можуть висловити свою думку. Кожен проект являє собою повну серію банкнот, що включає номінали від 5 до 200 євро.

Ці проекти базуються на двох основних темах – "Європейська культура та наука" і "Річки та птахи" – а також на пов’язаних з ними графічних мотивах. До першої групи увійшла банкнота номіналом 20 євро із зображенням лауреатки Нобелівської премії – Марії Склодовської-Кюрі. Крім того, запропоновано банкноти, зокрема, із зображеннями Марії Каллас, Людвіга ван Бетховена, Мігеля де Сервантеса, Леонардо да Вінчі та Берти фон Зуттнер. Зображення цих особистостей супроводжуються мотивами, пов’язаними з мистецтвом, музикою, освітою, літературою та наукою.

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Друга група дизайнів зображує європейські річки, птахів та характерні пейзажі. Цей мотив покликаний символізувати різноманітність природи та її здатність до виживання. На зворотному боці банкнот розміщені зображення європейських інституцій.

"Банкноти євро – це щось більше, ніж просто платіжний засіб: вони є одним із найвідчутніших символів Європи", – заявила президент ЄЦБ Крістін Лагард, додавши, що "завдяки дизайну, який поєднує красу з глибоким змістом, вони зміцнять спільну ідентичність".

Коли нові банкноти надійдуть у обіг

Очікується, що Рада керуючих ЄЦБ ухвалить остаточне рішення щодо дизайну нових банкнот наприкінці року. Це рішення ґрунтуватиметься на висновках журі конкурсу на найкращий дизайн, технічній оцінці та результатах обох опитувань громадської думки. Відібрані проекти потім будуть доопрацьовані та пройдуть тестування, перш ніж надійдуть у виробництво. Передбачається, що банкноти нової серії надійдуть в обіг у наступні роки.

ЄЦБ наголошує, що періодичне введення нових серій банкнот дозволяє використовувати технологічний прогрес для більш ефективної боротьби з фальшивомонетниками. Нові банкноти будуть оснащені новими та вдосконаленими елементами захисту, що полегшить їх перевірку та підвищить доступність, зокрема для людей із порушеннями зору. Банк також прагне зменшити негативний вплив банкнот на довкілля за рахунок підвищення їхньої довговічності та використання більш екологічних матеріалів і виробничих процесів.

ЄЦБ запевняє, що нинішні банкноти євро залишатимуться в обігу паралельно з новою серією і поступово вилучатимуться з обігу.

Варто зазначити, що це буде перша з моменту введення євро в обіг у 2002 році повна зміна дизайну банкнот.

Нові євро – головні новини

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що Європейський центральний банк вперше з моменту введення євро в готівковий обіг 23 роки тому змінить дизайн банкнот, щоб зробити їх більш привабливими та впізнаваними.

Наприкінці липня 2025 року стало відомо, що один із варіантів дизайну банкнот спричинив суперечку між Польщею та Францією. Справа в написанні імені дворазової лауреатки Нобелівської премії Марії Склодовської-Кюрі, чий образ має прикрасити купюру номіналом 20 євро.

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