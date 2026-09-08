Вже завтра відбудеться презентація нових iPhone: секретів більше не залишилося

Осіння презентація вперше за довгий час буде присвячена виключно найдорожчим моделям iPhone.

Велика вереснева презентація Apple відбудеться вже завтра, 9 вересня. У рамках заходу компанія, як очікується, представить три нові моделі смартфонів – iPhone 18 Pro, 18 Pro Max та iPhone Ultra.

При цьому звичних доступних версій iPhone 18 і нового iPhone Air у вересневій лінійці не буде – їхній випуск перенесли на весну 2027 року, імовірно, щоб оптимізувати ланцюжки поставок і ресурси.

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max стануть наступниками торішньої серії iPhone 17 Pro. Apple готує для нових флагманів цілу низку вдосконалень, які стосуватимуться продуктивності, камер, дизайну та автономності.

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Чіп A20 Pro, виготовлений за 2-нм технологічним процесом, – до 18% швидший і до 30% енергоефективніший за A19 Pro;

Значні вдосконалення камери, особливо основної камери зі змінною діафрагмою;

Dynamic Island стане приблизно на 35% меншим, завдяки чому дисплей виглядатиме сучасніше;

Більш насичені кольори, головним з яких стане темно-вишневий;

Рекордний час автономної роботи – особливо помітне зростання очікується у Pro Max;

Оновлена панель Camera Control;

Модем C2, розроблений безпосередньо Apple;

Нові супутникові функції, включаючи 5G.

Окремо варто відзначити можливе підвищення ціни. За свіжими даними, iPhone 18 Pro коштуватиме від 1399 доларів. Хоча більш обережні прогнози вказують на ціну в діапазоні $1199–1249.

iPhone Ultra

iPhone Ultra – ймовірна назва першого складаного смартфона Apple. Очікується, що його ціна перевищить $2000, що створить новий елітний сегмент у лінійці iPhone.

Саме складана конструкція має зробити iPhone Ultra найнезвичайнішим смартфоном Apple в історії. Пристрій отримає форм-фактор "книжки" з широким внутрішнім екраном. Діагональ зовнішнього дисплея становитиме близько 5,4 дюйма, а внутрішнього – приблизно 7,8 дюйма, що можна порівняти з екраном iPad mini.

За матеріалами корпус нагадуватиме iPhone Air: очікуються титанова рамка та тонкий корпус із мінімалістичним дизайном.

Основна камера iPhone Ultra матиме два модулі – ширококутний і надширококутний. Крім того, новинці приписують дві фронтальні камери – по одній для кожного дисплея. Для біометричної аутентифікації Apple поверне Touch ID замість Face ID.

Особливо цікавою частиною пристрою стане програмне забезпечення. iOS 27 підтримує багатозадачність із розміщенням двох застосунків на одному екрані, а також адаптивний альбомний режим, який ідеально підходить для нового форм-фактора.

Продуктивність має бути приблизно такою ж, як у iPhone 18 Pro, з тим самим чіпом A20 Pro, паровою камерою для охолодження та модемом C2.

Без iPhone 18 та Air 2

Зазвичай у вересні разом із Pro-моделями Apple також мала б представити базовий iPhone 18 і наступника iPhone Air.

Однак цього року компанія, за повідомленнями джерел, змінює стратегію та переносить випуск iPhone 18 і iPhone Air 2 на початок 2027 року. Приблизно в цей же час має з’явитися середньобюджетний iPhone 18e.

Разом із новими iPhone на вересневій презентації також покажуть нове покоління AirPods та Apple Watch. Також Apple оголосить дату випуску iOS 27, watchOS 27 та інших операційних систем.

Примітно, що вереснева презентація стане першою презентацією Apple після призначення Джона Тернуса генеральним директором компанії. Він замінив Тіма Кука на посаді голови Apple 1 вересня.

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