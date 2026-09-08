Україна вперше показала пускову установку 'Корал', створену для боротьби з балістикою

"Корал" створено для посилення української ППО, в тому числі для перехоплення повітряних і балістичних цілей.

Україна вперше публічно показала пускову установку зенітного ракетного комплексу "Корал", що здатен перехоплювати балістику. Як повідомляє портал "Мілітарний", під час демонстрації було показано запуск ракети із самохідної пускової установки на шасі чеської вантажівки Tatra.

Раніше українські розробники вже демонстрували окремі елементи комплексу та повідомляли про створення власної зенітної ракети.

"Корал" створено для посилення української системи протиповітряної оборони, в тому числі для перехоплення повітряних і балістичних цілей. Водночас, за словами розробників, цю ракету також можна застосовувати для ураження наземних або надводних радіолокаційно контрастних цілей.

Відео дня

"Ракета має масу 450 кг, з яких 36 кг припадає на бойову частину. Її система наведення поєднує інерціальну навігаційну систему, радіокорекцію та активну радіолокаційну головку самонаведення. Діаметр ракети становить 230/300 мм, довжина - 4,8 м. Розмах крил становить 835 мм, а розмах рулів - 685 мм", - пише видання.

Роботи над комплексом розпочалися ще до повномасштабного вторгнення Росії, а згодом проєкт отримав подальший розвиток. Розробкою системи займається Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

Разом з тим, зазначається, що на початковому етапі "Корал" мав значно менш потужні характеристики: дальність ураження до 30 км, висоту ураження до 10 км, масу близько 300 кг і бойову частину масою 25 кг. Довжина ракети становила 4,33 м, діаметр – 230/260 мм. Проте конструктори наголошували, що конкретні характеристики могли змінюватися залежно від вимог замовника.

Посилення ППО українськими засобами - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні розробили нову систему протиповітряної оборони (ППО), яка має можливості збивати російські ракети S8000 "Бандероль".

Один із засобів від консорціума Brave1 уже знищує "Бандеролі". При цьому вартість збиття суттєво дешевша, ніж вартість самих ракета-дронів.

У Brave1 наголосили, що станом на сьогодні існує вже декілька продуктів, здатних протидіяти "Бандеролям".

Вас також можуть зацікавити новини: