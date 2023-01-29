В серпні Україна замовляла 33 таких самих безпілотників.

Міністерство оборони України замовило 105 розвідувальних безпілотників Vector, які виготовляє компанія Quantum-Systems GmbH.

Як йдеться в повідомленні компанії, постачання буде профінансовано урядом Німеччини.

"Компанія Quantum-Systems GmbH, ... оголошує про постачання 105 додаткових розвідувальних безпілотників з великою тривалістю польоту типу Vector для військової підтримки Збройних сил України, що фінансується урядом Німеччини", – сповістили в компанії.

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Там також нагадали, що в серпні Україна замовляла 33 таких самих безпілотники. Компанія наголошує, що оператори цих БПЛА, перебуваючи на полі бою, підтримували прямий зв’язок з розробником, що дозволило пришвидшити процес розробки та оновлення систем. Quantum-Systems також оголосила про відкриття навчального центру в Україні.

"Цей об'єкт забезпечуватиме навчання операторів використання та обслуговування системи Vector та стане місцевим центром закупівлі запасних частин та послуг з ремонту", – йдеться в повідомленні.

БПЛА Vector - характеристики

Vector – це розвідувальний безпілотник з нерухомим крилом, який здатний злітати приземлятися вертикально. Розмах крила Vector складає 2,8 м, швидкість польоту – до 72 км/год. За повідомленнями розробника, для запуску БПЛА не потрібна пускова катапульта або злітно-посадкової смуги, а працює він за швидкості вітру до 12 м/с.

Час польоту дрона – до 120 хвилин, радіус дії системи – до 15 км (можливе збільшення до 25 км).

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