Він має велику перевагу над російськими безпілотниками такого класу.

Німецька компанія Quantum поставила в Україну військовий безпілотник для корегування артилерії.

Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

За його словами, це перше в історії офіційне постачання безпілотників військового призначення до України. Вартість апарату – близько 200 тисяч євро.

"Vector вже в Україні і скоро буде проведено випробування у бойових умовах фахівцями одного з добровольчих підрозділів, яке взаємодіє з ТРО Дніпра, і яке точно вражає російські війська артилерійським вогнем", - повідомив Бутусов.

Надсучасний безпілотник Vector має вертикальний злет та посадку. Він оснащений оптико-локаційною станцією HD-40LV з лазерним далекоміром. Відзначається, що він має велику перевагу над будь-якими російськими безпілотниками такого класу.

Раніше повідомлялося, що турецький безпілотник із українським двигуном AKINCI B побив рекорд висоти.

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