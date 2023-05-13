Незабаром українські розвідники отримають 105 безпілотників "Vector" у межах контракту Міноборони України з німецькою компанією Quantum-Systems GmbH.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, це вже друга партія таких дронів, профінансована урядом Німеччини. Зокрема, у 2022 році українські військові вже отримали 33 БПЛА цієї ж моделі.
"Вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою. Для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: "пташка" у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 метра та запускається з руки", - розповіли у ГУР.
Зазначається, що "Vector" оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами для цілодобового виявлення ворожих цілей, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів.
Крім того, він має захищені канали передачі даних та під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.
"Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю", - додали у розвідці.
За словами військових, безпілотник може набирати швидкість до 72 км/год та літати до 120 хвилин.
Україна презентувала власний тактичний дрон "Сірко"
Як відомо, українські військові та експерти наголошують на тому, що безпілотники стали незамінними у боях з ворогом та розвідці. Зокрема, завдяки дронам вдається коригувати роботу артилерії, а також завдавати ударів по ворожих позиціях та скупченнях сил і техніки.
Нещодавно у Харкові презентували тактичний БПЛА-розвідник українського виробництва "Sirko", заряду акумулятора якого вистачає для подолання до 130-140 кілометрів на висоті близько тисячі метрів.
Завдяки чотирьом 4К-камерам безпілотник в онлайн-режимі транслює відеозапис оператору.
Крім того, "Sirko" зроблений із повністю "радіопрозорого" полімерного матеріалу, який в режимі радіомовчання недоступний для ворожих засобів електронної боротьби або сприймається як птах. Коштує такий безпілотник до 9 тисяч доларів.