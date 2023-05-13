Це вже друга партія дронів "Vector" для української армії, профінансована урядом Німеччини.

Незабаром українські розвідники отримають 105 безпілотників "Vector" у межах контракту Міноборони України з німецькою компанією Quantum-Systems GmbH.

Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, це вже друга партія таких дронів, профінансована урядом Німеччини. Зокрема, у 2022 році українські військові вже отримали 33 БПЛА цієї ж моделі.

"Вони засвідчили свою високу ефективність на полі бою. Для початку роботи з безпілотником Vector достатньо двох хвилин: "пташка" у зібраному вигляді має розмах крила 2,8 метра та запускається з руки", - розповіли у ГУР.

Зазначається, що "Vector" оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами для цілодобового виявлення ворожих цілей, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів.

Крім того, він має захищені канали передачі даних та під час бойових місій здатен у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції.

"Безпілотник оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю", - додали у розвідці.

За словами військових, безпілотник може набирати швидкість до 72 км/год та літати до 120 хвилин.

Україна презентувала власний тактичний дрон "Сірко"

Як відомо, українські військові та експерти наголошують на тому, що безпілотники стали незамінними у боях з ворогом та розвідці. Зокрема, завдяки дронам вдається коригувати роботу артилерії, а також завдавати ударів по ворожих позиціях та скупченнях сил і техніки.

Нещодавно у Харкові презентували тактичний БПЛА-розвідник українського виробництва "Sirko", заряду акумулятора якого вистачає для подолання до 130-140 кілометрів на висоті близько тисячі метрів.

Завдяки чотирьом 4К-камерам безпілотник в онлайн-режимі транслює відеозапис оператору.

Крім того, "Sirko" зроблений із повністю "радіопрозорого" полімерного матеріалу, який в режимі радіомовчання недоступний для ворожих засобів електронної боротьби або сприймається як птах. Коштує такий безпілотник до 9 тисяч доларів.

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