Виробники спілкуються з бойовими підрозділами, тому що зацікавлені у користі своєї продукції.

Командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський розповів про виробництво українських дронів, які на майбутнє можна розцінювати як валюту – вітчизняні БПЛА кмітливі та ефективні.

"Український дрон – він масштабний, український дрон – він кмітливий, він перспективний, гнучкий, ефективний, і це стосується практично всіх напрямків. І український дрон – це не тільки зброя, яка змінила поле бою, я з упевненістю можу сказати, що це один із різновидів зброї нашої перемоги. Сьогодні ми не уявляємо роботу взагалі без жодного компонента в цих моментах…", – сказав військовий "Укрінформу".

Він також додав дуже важливу деталь: український дрон після перемоги стане своєрідною валютою держави.

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"І наші виробники це розуміють, світ це розуміє, з нами консультуються і на нас дивляться, нас вивчають. Що стосується іноземних виробників, то відзначу, що не так багато виробників у світі, скажімо, які можуть потягатися з нашими системами. Для статистики наведу приклад, що на сьогодні понад 170 зразків безпілотних систем прийняті на озброєння і використовуються на фронті", – розповів Сухаревський.

За його словами, усі виробники безпосередньо спілкуються з бойовими підрозділами, та зацікавлені в тому, щоб їхня продукція була ефективною. Він також додав, що вітчизняні виробники "заточені" на використання свого озброєння для наближення перемоги України та масового знищення противника.

"І це дуже класно, дуже круто. Хочу ще сказати, що у ста відсотках випадків з нашими виробниками просто приємно працювати й мати справу", – додав військовий.

Найбільше, за його словами, своїми характеристиками його вразив Deep Strike.

"Для мене стало певним відкриттям і в плані позитивного емоційного стану є якраз вивчення і робота з засобами глибинного ураження. Якраз Deep Strike – це дуже цікавий компонент", – зазначив Сухаревський.

Виробництво безпілотників в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очолює технологічний прогрес у галузі безпілотників. За його словами, детальну доповідь йому представив командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський. Він відзвітував щодо всіх типів дронів – повітряних, наземних та морських – та щодо всіх типів завдань: від тактичних FPV та евакуаційних платформ до так званих дронів Deep Strike (глибокий удар).

Зеленський наголосив, що напрям активно розвивається – зростає кількість не лише вироблених, а й успішно застосованих безпілотників. Лідери інших країн вже проявили зацікавленість до досвіду Україну. Після перемоги, як зазначив президент, українські дрони стануть високотехнологічною частиною українського експорту.

Раніше видання Forbes писало, що Україна потіснила РФ з пʼєдесталу світового лідера в галузі безпілотників. Хоча російські БПЛА та системи радіоелектронної боротьби все ще потужні та ефективні, вони мають менший вплив на полі бою, оскільки Україна взяла на озброєння нові технології і тактику.

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