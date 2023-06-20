США вже працюють над оформленням документів для запитів на передачу від третіх сторін.

Представник Держдепу США з військово-політичних питань Стен Браун заявив, що можлива передача Україні винищувачів F-16 відбуватиметься у два етапи.

Він сказав Military Times, що США підтримують намір союзників передати сучасні літаки Києву, хоча самі Штати поки не оголошували про свої плани передати авіацію.

За словами Брауна, першим кроком має стати отримання ліцензії на навчання льотчиків. Вже після цього визначатимуть, яким чином літаки будуть передані Україні – третьою стороною чи іншим способом.

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Наразі Держдеп працює над оформленням документів для запитів на передачу від третіх сторін, які надходять із таких країн, як Нідерланди, щоб можна було розпочати навчання пілотів. Однак конкретні терміни завершення цієї процедури не уточнюються.

Представник Держдепу розповів, що війна в Україні спонукала США до перегляду процесів продажу військової техніки за кордоном, аби гарантувати швидке та ефективне отримання Україною необхідної військової допомоги та оптимізувати процеси продажу для інших союзників США.

Винищувачі F-16 для України

В Мінобороні заявили, що для звільнення України від російських окупантів ЗСУ потрібно чотири ескадрильї сучасних винищувачів.

У Пентагоні пояснювали, що навчання українських льотчиків та передача Україні винищувачів розраховані на середньострокові та довгострокові перспективи.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські авіатори почали самопідготовку до опанування винищувачів F-16 близько року тому. Вони покращували англійську, вивчали будову літака та читали книжки про F-16.

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