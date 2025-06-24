Ці контракти є частиною нового пакету допомоги Нідерландів на суму понад 675 мільйонів євро.

Нідерланди підписали контракти на виробництво 600 тисяч українських дронів для України. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

Він зазначає, що це відбувається в рамках ініціативи "Лінія дронів". При цьому наголосив, що постачання дронів має бути уже в цьому році.

"Ці контракти є частиною нового пакету допомоги Нідерландів на суму понад 675 мільйонів євро", - зазначає Умєров.

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За його словами, також передбачено постачання 100 додаткових радарів для виявлення БПЛА та техніки для евакуації поранених.

"Щиро дякую Нідерландам та особисто моєму другу міністру оборони Рубену Брекельмансу за лідерство та таку сильну підтримку. Це - приклад справжнього партнерства та віри в перемогу України. Разом робимо усе можливе, аби наші Збройні сили мали технологічну перевагу на полі бою",- написав міністр оборони України.

Допомога Україні від партнерів

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками 28-го засідання Контактної групи з питань оборони України (форматі "Рамштайн"), яка проходила на початку червня 2025 року зазначав, що міжнародні партнери України зобов'язалися цього року виділити на безпекову допомогу більше коштів, аніж було виділено у попередні роки повномасштабної війни Росії проти України.

За його словами, у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни.

Велика Британія оголосила рекордну допомогу на постачання дронів - 350 млн фунтів, що дозволить передати Україні 100 тис дронів у 2025 році. Загалом, у 2025 році британська військова підтримка становить 4,5 млрд фунтів, з яких 247 млн фунтів буде спрямовано на підготовку Збройних Сил України;

Німеччина схвалила новий пакет військової допомоги на 5 млрд євро, а Бундестаг уже затвердив це рішення. Зокрема, до пакета входить фінансування далекобійного озброєння, яке буде вироблятися в Україні, а також - передача систем ППО, зброї та боєприпасів;

Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 млн євро. До нього входять протимінний корабель, катери та морські дрони;

Бельгія оголосила довгострокову ініціативу: щорічна допомога Україні в розмірі 1 млрд євро до 2029 року. Також відбудеться передача протимінного корабля;

Норвегія виділяє 700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу;

Канада виділяє 45 млн доларів на дрони, засоби РЕБ, IT-рішення, а також броньовані машини Coyote та Bison;

Швеція виділяє 440 млн євро на міжнародні програми із закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та іншого озброєння для України.

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