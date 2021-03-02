В Україні перевірять усіх власників зброї / фото REUTERS
В Україні через розформування дозвільної служби призупинили видачу та оформлення дозволів на зброю.
Про це у Facebook заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.
Читайте такожВ Україні перевірять усіх власників зброї
"На 10 днів призупиняється оформлення, видача дозволів та перереєстрація дозволених видів зброї", - написав Клименко.
За його словами, службове розслідування триває. Працівники Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України перевіряють кожну особову справу власника зброї.
Розформування дозвільної служби: що відомо
- В Україні викрили схему видачі дозволів на зброю.
- Голова Нацполіції підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.
- Наразі завершується формування нового підрозділу з іншими працівниками.
- В Україні була ініційована перевірка усіх власників зброї щодо законності отримання дозволу. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram