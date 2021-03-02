В Україні призупинили видачу дозволів на зброю

В Україні розформували дозвільну службу. Через це на 10 днів призупинили видачу дозволів на зброю.

В Україні через розформування дозвільної служби призупинили видачу та оформлення дозволів на зброю. Про це у Facebook заявив голова Нацполіції Ігор Клименко. Читайте такожВ Україні перевірять усіх власників зброї "На 10 днів призупиняється оформлення, видача дозволів та перереєстрація дозволених видів зброї", - написав Клименко. За його словами, службове розслідування триває. Працівники Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України перевіряють кожну особову справу власника зброї. Розформування дозвільної служби: що відомо В Україні викрили схему видачі дозволів на зброю.

Голова Нацполіції підписав наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

Наразі завершується формування нового підрозділу з іншими працівниками.

В Україні була ініційована перевірка усіх власників зброї щодо законності отримання дозволу. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Катерина Лиманська

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter