В Україні перевірять усіх власників зброї / фото REUTERS

В Україні через розформування дозвільної служби призупинили видачу та оформлення дозволів на зброю.

Про це у Facebook заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

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"На 10 днів призупиняється оформлення, видача дозволів та перереєстрація дозволених видів зброї", - написав Клименко.

За його словами, службове розслідування триває. Працівники Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України перевіряють кожну особову справу власника зброї. 

Розформування дозвільної служби: що відомо

  • В Україні викрили схему видачі дозволів на зброю.
  • Голова Нацполіції підписав наказ про повне розформування  підрозділів контролю за обігом зброї. Усі начальники територіальних підрозділів поліції отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.
  • Наразі завершується формування нового підрозділу з іншими працівниками.
  • В Україні була ініційована перевірка усіх власників зброї щодо законності отримання дозволу. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено.

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Автор: Катерина Лиманська