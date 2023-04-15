Влада країни запевнила, що і надалі допомагатиме Україні.

Канада розгорнула три тренажери стрільби танків Leopard 2 для українських військових.

Про це повідомила міністр оборони Аніта Ананд. "На додачу до восьми переданих танків Leopard 2, Канада розгортає також три симулятори вогневих засобів для підготовки екіпажів українських танкістів, які будуть працювати з ними", - зазначила вона.

"Наша підтримка України є всебічною – і вона триватиме", - підкреслила міністр.

Відео дня

Учора стало відомо, що Канада доставила до Польщі 8 німецьких танків Leopard 2, які пообіцяла передати Україні.

Допомога Україні від Канади

Канада з перших днів війни допомагає Україні. Минулого року країна виділила Україні понад $5 млрд прямої фінансової, військової, гуманітарної та імміграційної допомоги.

Крім того, канадські інструктори навчають українських військових у Польщі. А у січні Канада приєдналася до танкової коаліції і пообіцяла передати ЗСУ спочатку чотири танки Leopard, потім подвоїла цю кількість.

А 11 квітня Канада оголосила про надання Україні додаткової військової допомоги. Йдеться про передачу кулеметів, тисяч штурмових гвинтівок та понад 2 мільйонів набоїв.

Вас також можуть зацікавити новини: