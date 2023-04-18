Канада доставила 8 танків у рамках військової допомоги Україні.

Збройні сили Канади показали процес підготовки танків Leopard 2A4 для України до перевезення на борту військово-транспортного літака Boeing C-17. Фото опубліковано на сторінці ЗСК в Facebook.

"11 квітня 2023 року танки Leopard 2 були завантажені та перевезені на південний захід Польщі з Royal Canadian Air Force CC-177 Globemaster III в рамках OpUNIFIER. Канада доставила 8 танків у рамках військової допомоги Україні", – нагадали в оборонному відомстві країни.

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Як відомо, Канада доставила до Польщі вісім німецьких танків Leopard 2, які пообіцяла передати Україні, минулого тижня.

Військова допомога Канади України

Канада – одна з ключових країн-партнерів, що допомагають Україні давати відсіч російським загарбникам. Торік країна виділила Україні понад 5 млрд доларів допомоги (не тільки військової, а й фінансової, гуманітарної).

Цього року Канада приєдналися до танкової коаліції та оголосила про надання Україні 4 німецьких танків Leopard. Пізніше стало відомо, що передадуть вдвічі більше. На початку лютого перший танк вже прибув в Польщі. Одночасно з постачанням танків Канада розгорнула три тренажери для українських військових.

Крім цього, Канада пообіцяла надати Києву 200 бронеавтомобілів Senator та броньовано ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer.

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