Незабаром по Росії полетять рої розумних ракет Ruta на базі ШІ, - ЗМІ

В ході випробувань досягнуто можливості зі створення автономного рою дронів з ШІ, який зможе знищувати цілі на землі та у повітрі.

Оборонні технологічні компанії Shield AI та Destinus провели успішні випробування з інтеграції бойового штучного інтелекту Hivemind на дрони різних типів. В результаті було підтверджено можливість автономного управління безпілотниками у польоті та перенесення автоматизованих ройових можливостей на крилаті ракети Ruta.

Як пише Defense Express, випробування проходили у три етапи.

Зазначається, що перший передбачав двомісячні роботи з інтеграції бойового ШІ Hivemind на дрони Hornet від Destinus та проведення польотів, під час яких дрон самостійно оновлював свій маршрут.

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В ході другого етапу було створено повноцінний розвідувально-ударний контур, де до дронів Hornet долучилися розвідувальні БПЛА V-BAT, які були протестовані в Україні. Він відігравав роль ретранслятора зв’язку і передачі на ударні дрони дані про місії.

До того ж, як зазначають в компанії, дрон Hornet у версії Block 2 може працювати як дрон-перехоплювач, що відкриває можливості зі створення автономного рою, який зможе знищувати цілі на землі та у повітрі.

Під час третього етапу, як заявляють розробники, було відпрацьовано всю послідовність виконання місії - автономне планування за допомогою наземної станції управління, слідування рельєфу місцевості та оновлення даних про ціль безпосередньо у польоті, виконання маневрів тощо.

"На наступному етапі ці можливості будуть перенесені на платформу Ruta (про крилату ракету) від Destinus в Україні, що дозволить здійснювати скоординовані ударні дії між V-BAT і декількома системами Ruta", - відзначають у пресрелізі Shield AI.

Водночас аналітики підкреслили, що компанії досить швидко, протягом декількох місяців, пройшли три попередні етапи, що говорить про реалізацію повноцінних автоматизованих ройових можливостей, які тепер можна перенести на крилаті ракети Ruta.

Крилаті ракети Ruta: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Destinus спільно з Rheinmetall прискорює розробку нової ракети Ruta Block 3, яку випробують в Україні. Передбачається, що льотні випробування розпочнуться у 2027 році.

Ruta Block 3 буде базуватися на архітектурі першої версії ракети, яка вже перейшла від бойових випробувань до серійного виробництва. Уточнюється, що Ruta Block 1 серійно виробляється в Нідерландах, а Destinus розширює виробничі потужності.

Ruta Block 2 наразі проходить льотні випробування в Україні. Block 3 розширить архітектуру Ruta до нового класу далекобійних систем, зберігаючи при цьому європейський контроль над розробкою.

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