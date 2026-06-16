'Дрони почнуть боротися з дронами': NYT розкрив, як працюють українські перехоплювачі з ШІ

Україна переходить до високоавтоматизованої системи протиповітряної оборони, де штучний інтелект уже виконує багато функцій.

Україна активно впроваджує безпілотники-перехоплювачі з елементами штучного інтелекту, які мають підвищити ефективність боротьби з російськими ударними дронами типу "Шахед".

Як пише The New York Times, нові системи здатні автоматично виявляти, супроводжувати та наводитися на цілі, зменшуючи навантаження на операторів і пришвидшуючи реакцію ППО.

Журналістів запросили на демонстраційне випробування роботу перехоплювача P1-Sun Long – одного з перших українських дронів, що використовує штучний інтелект для боротьби з "Шахедами".

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За даними виробників, ці перехоплювачі вже застосовуються в бойових умовах.

Як працює штучний інтелект у перехопленні

Українська компанія SkyFall повідомляє, що її системи навчилися розпізнавати дрони противника на основі великих масивів бойових даних. Під час випробовувань система штучного інтелекту першою виявила приманку Shahed, задовго до того, як це встиг зробити пілот.

Після виявлення цілі оператор лише підтверджує атаку, а дрон самостійно здійснює наведення.

За даними українських оборонних структур:

ШІ розпізнає "Шахеди" та інші повітряні цілі;

автоматично супроводжує об’єкт до моменту ураження;

скорочує час реагування операторів.

Міністр оборони України Михайло Федоров зазначив, що нові технології вже суттєво автоматизують процес перехоплення. За його словами, компанія, яка бере участь у програмі Brave1, створила технологію, яка автоматизує 95% процесу перехоплення.

Водночас система поки не запускає атаку повністю автономно – фінальне рішення залишається за людиною.

Навчання на війні та масове виробництво

Системи ШІ навчаються на понад 10 000 відео реальних перехоплень. Українські компанії також використовують імітаційні цілі для тренування алгоритмів.

Представник SkyFall, який відповідає за автономність, заявив, що компанія може виробляти 50 000 перехоплювачів на місяць. Водночас головною проблемою залишається нестача підготовлених операторів.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що розвиток таких систем має серйозні наслідки для майбутньої війни:

"Це лише питання часу – не так багато часу – коли дрони почнуть боротися з дронами, атакувати критично важливу інфраструктуру та самостійно атакувати людей".

Він також застеріг, що технології можуть стати доступними навіть для терористичних угруповань або картелів.

Перехоплювачі на фронті - головні новини

Нагадаємо, Forbes писав, що Україна зараз розробляє автономні дрони-перехоплювачі, призначені для полювання на ворожі безпілотники. Їхня ціна значно менша за вартість традиційних ракет протиповітряної оборони.

Також стало відомо, що німецький виробник автомобілів Mercedes-Benz планує укласти угоду з мюнхенським стартапом Tytan Technologies, який займається розробкою безпілотників. У рамках цієї співпраці партнери мають намір спільно розвивати системи протиповітряної оборони на базі автомобілів G-Class (Geländewagen).

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