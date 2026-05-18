В Україні пройдуть випробування нової версії ракети Ruta із дальністю до 2000 км

Запускати ракету можна буде як з води, так і з суші.

Компанія Destinus спільно з Rheinmetall прискорює розробку нової ракети Ruta Block 3, яку випробують в Україні. У компанії повідомили, що льотні випробування розпочнуться у 2027 році.

Ruta Block 3 буде базуватися на архітектурі першої версії ракети, яка вже перейшла від бойових випробувань до серійного виробництва. Уточнюється, що Ruta Block 1 серійно виробляється в Нідерландах, а Destinus розширює виробничі потужності.

При цьому Ruta Block 2 наразі проходить льотні випробування в Україні. Block 3 "розширить архітектуру Ruta до нового класу далекобійних систем", зберігаючи при цьому європейський контроль над розробкою.

У компанії зазначили, що програма розроблена для переходу далекобійних європейських ракет від обмежених запасів до сталого промислового виробництва.

"Європа вступає в нову оборонну еру, де вирішальним фактором вже є не існування високоточної зброї, а здатність виробляти, поповнювати та розвивати її в промислових масштабах під час тривалих високоінтенсивних операцій", – сказав Михайло Кокоріч, генеральний директор Destinus.

За його словами, Ruta Block 3 "розроблена з урахуванням цієї реальності: суверенної європейської архітектури, розподіленого промислового виробництва та можливості швидкого масштабування у союзних країнах".

Характеристики оновленої ракети

Ruta Block 3 планують оснащувати турбореактивним двигуном нового покоління – збільшеним Destinus T220, який нині перебуває на стадії проєктування, а також бойовою частиною класу 250 кг. Дальність польоту ракети досягатиме 2 тисяч кілометрів.

"Система поєднуватиме передову автономну навігацію для умов з погіршеним сигналом GNSS із можливостями термінального зондування та наведення, що наразі розробляються. Та матиме стандартну контейнерну пускову архітектуру ISO, яка підтримує розгортання на суші, на морі та на стаціонарних майданчиках", - зазначили у компанії.

Як Ruta Block 2 перетворився на крилату ракету

Як повідомляв УНІАН, Ruta Block 2 отримала важливі оновлення. Передусім це складані крила, а також зростання бойової частини до понад 250 кг, багаторежимне наведення з інтеграцією ШІ, новий корпус з технологією малопомітності. Дальність Ruta Block 2 становить 700 км.

Block 2 забезпечує "ширшу сумісність з пусковими установками і має ще більшу масштабованість розгортання, оскільки може транспортуватися та запускатися із герметичних контейнерних модулів".

