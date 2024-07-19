ЗСУ також використовуют подібні технічні засоби, кажуть фахівці.

Російські загарбницькі війська почали використовувати аеростати-ретранслятори для налагодження стабільного радіозв’язку у прифронтовій зоні та безпосередньо на фронті. Про це повідомив у своєму Телеграм фахівець у галузі зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"За різними напрямками фіксуємо факти застосування противником аеростатів найрізноманітніших розмірів для організації радіозв'язку. Висоти підйому 500-3000 метрів, обʼєми до 15-300 кубів, віддалення від фронтів 20-50 км", – написав він.

Як зауважує військово-аналітичний портал Defense Express, тему використання аеростатів для зв'язку на фронті в Росії розробляли ще у 2000-х роках. Перший проект, який стартував у 2007 році, зазнав катастрофічного провалу під час практичних випробувань робочого зразка.

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"Як виявилось, розробка не змогла пройти випробування і на визначеній висоті змогла пропрацювати лише п'ять хвилин", – пише Defense Express.

Втім у 2015 році в РФ заявили про успішні випробувань нового комплексу радіозв'язку на базі прив'язного аеростата "Пересвет" об'ємом 3000 кубічних метрів.

"В Україні питання використання аеростатів також активізувалось, як зазвичай, завдяки волонтерським ініціативам. І наразі в Україні активно виробляються аеростати, які використовуються зокрема і для ретрансляції сигналів", – зауважують аналітики.

Технічні новинки на фронті

Як писав УНІАН, Україна збирає кошти на створення нового парку наземних роботизованих платформ, які допомагатимуть військовим на фронті. Такі машини будуть виконувати функції мобільних кулеметних постів, логістичних пристроїв, евакуаторів, мінно-вибухових загороджувачів та саперів.

Також ми розповідали, що Міністерство оборони України оголосило про допуск до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва. Зокрема до арсеналу ЗСУ увійшли пістолети від відомих компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість пістолетів мають калібр 9 мм, але є і зразки з калібром 11,43 мм.

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