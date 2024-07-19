В ЗСУ з'являться 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів

До арсеналу ЗСУ увійшли пістолети від відомих компаній зі США, Італії та Бельгії.

Міністерство оборони України оголосило про допуск до експлуатації у Збройних силах України близько 10 нових зразків пістолетів та пістолетів-кулеметів іноземного та українського виробництва.

Як повідомила пресслужба Міноборони, це рішення прийнято в рамках заходів, що здійснюються з початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Зокрема, як зазначається, до арсеналу ЗСУ увійшли пістолети від відомих компаній зі США, Італії та Бельгії. Більшість пістолетів мають калібр 9 мм, але є і зразки з калібром 11,43 мм.

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"Пістолети-кулемети легкі, компактні та ефективні. Вони оснащені магазинами на 30 набоїв, деякі можуть використовувати магазини на 15, 20 та 25 патронів. Один з нових зразків має складний приклад і адаптер для глушника. Всі моделі мають високу скорострільність, що важливо в ближньому бою", - поінформували в міністерстві.

Війна в Україні - виробництво зброї

Як повідомляв УНІАН, у цьому році вітчизняним зброярам вдалося різко наростити виробництво, а усього за перше півріччя Міноборони допустило до експлуатації близько 480 нових зразків озброєнь та військової техніки.

Приблизно 290 зразків з цієї кількості являють собою продукцію українських виробників, а найбільшою групою є БПЛА, зокрема, розвідувальні засоби. Також мова йде про боєприпаси різних типів: головним чином, для безпілотників. Окрім цього вдалося наростити виробництво засобів зв'язку та радіоелектронної боротьби, інженерних засобів, наземних роботизованих комплексів, засобів ближнього бою, засобів розмінування та оптико-електронних приладів.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Україна нарощує виробництво зброї, зокрема, БПЛА.

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