Серед їхніх задач - розмінування територій та евакуація поранених.

Україна збирає кошти на створення нового парку наземних роботизованих платформ, які допомагатимуть військовим на фронті.

Як розповіли The Telegraph в United24, такі машини будуть виконувати функції мобільних кулеметних постів, логістичних пристроїв, евакуаторів, мінно-вибухових загороджувачів та саперів. "Вони будуть воювати разом з людьми і за людей. Перші роботи вже доводять свою ефективність на полі бою. І ми сподіваємося, що незабаром їх стане більше", - розповіли на платформі.

За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, робототехніка рятуватиме життя українських військових: доставлятиме боєприпаси на позиції, атакуватиме загарбників, а також розміновуватиме території та евакуюватиме поранених.

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Наземні дрони на фронті

У червні командувач Сил безпілотних систем українського війська Вадим Сухаревський повідомив, що на фронті вже працюють роти наземних роботизованих комплексів.

За його словами, вони задіяні в ударах по військам РФ, мінуванні та розмінуванні територій, а також різноманітних логістичних операціях.

Відомо, що російська загарбницька армія також використовує наземні дрони для доставки боєкомплекту та дистанційного мінування.

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