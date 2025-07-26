Росіяни кажуть, що він здатен долати відстань у 300 км.

Під час військово-морських навчань у Балтійському морі росіяни випробували морські дрони-камікадзе. Відповідні кадри поширили російські провоєнні пабліки в Телеграм.

На оприлюдненому відео зафіксовано, як до нерухомої цілі наближається невеликий катер, врізається в ціль і вибухає. Вибух виглядає потужним, що може свідчити про велику кількість вибухівки у бойовій частині. Також з відео стає зрозуміло, що дрон оснащений камерою з прямим каналом зв’язку.

За повідомленнями російських Z-блогерів, цей дрон - морського базування, тобто запускається з військового корабля. Також стверджується, що він начебто здатен вражати кораблі на відстані понад 300 км, чого, наприклад, цілком достатньо, щоб дотягнутися до Одеси та Ізмаїла з території окупованого Криму. Також стверджується, що він може виконувати бойові завдання в автономному режимі протягом доби.

Варто наголосити, що заявлені росіянами харакетристики не обов'язково відповідають дійсності. Також наразі неможлииво сказати, чи є дрон просто дослідним зразком, чи вже налагоджено його серійне виробництво.

Інші новини російських озброєнь

Як писав УНІАН, російські окупаційні війська тестують нові безпілотники "Італмас", обстрілюючи ними місто Суми. За наявною інформацією нові дрони схожі на "Шахеди". Проте вони наводяться на ціль за вказівкою оператора, а також мають невеликий заряд вибухівки.

Також ми розповідали, що окупанти почали застосовувати нову авіаційну ракету класу "повітря-повітря" під назвою "Изделие 180" (К-77М). Заявлена дальність ураження цілі розміром з літак становить 190 км, що можна порівняти з дальністю кращих західних ракет класу "повітря-повітря".

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