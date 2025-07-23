РФ розпочинає навчання одразу в двох океанах та двох морях.

Росія розпочала великі військово-морські навчання за участю понад 150 кораблів та 15 тисяч військовослужбовців в Тихому та Північному Льодовитому океанах, а також в Балтійському та Каспійському морях. Про це повідомило Міноборони країни-агресора, передає Reuters.

Йдеться про навчання "Липневий шторм", які триватимуть з 23 по 27 липня. Під час них загарбники перевірять готовність флоту до нестандартних операцій, застосування зброї великої дальності та інших передових технологій, серед яких безпілотні системи.

"У морі екіпажі кораблів відпрацьовуватимуть виходи в райони бойових дій, ведення протичовнових операцій, оборону районів дислокації та економічної діяльності", - підкреслили у міністерстві.

Крім того, російські окупанти відпрацьовуватимуть "відбиття атак засобів повітряного нападу, безпілотних катерів і безпілотників противника, забезпечення безпеки мореплавства, завдання ударів по об'єктах і корабельних угрупованнях противника".

Зазначається, що у навчаннях братимуть участь понад 120 літаків та 10 берегових ракетних комплексів. Навчаннями буде керувати головнокомандувач ВМФ Олександр Моїсеєв.

"Росія має третій за потужністю військово-морський флот у світі після Китаю і США, згідно з більшістю публічних рейтингів, хоча флот зазнав низки гучних втрат у війні в Україні", - нагадали у Reuters.

Чорноморський флот РФ - останні новини

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, як протидіяти кораблям Чорноморського флоту РФ. За його словами, найефективнішою протидією є це "вбивство лучника", тобто їхнє знищення у місці базування.

"Росіяни чудово розуміють, що така небезпека існує, періодично вони покидають воєнну гавань - у навчальних цілях та ні… Проте, у складі так званого Чорноморського флоту залишається вісім носіїв крилатих ракет", - зауважив Плетенчук.

Водночас ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Андрій Риженко оцінив боєздатність Чорноморського флоту РФ. Він нагадав, що одна третина бойового ядра цього флоту була знищена, тому десантна операція росіян стала фактично неможливою.

"Йдеться про те, що 28 кораблів було пошкоджено і знищено один підводний човен. Таким чином, одна третина бойового ядра Чорноморського флоту дійсно була знищена. Причому з цього половина - великі десантні кораблі", - розповів Риженко, маючи на увазі ліквідацію кораблів РФ під час повномасштабної війни в Україні.

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