Розробник сподівається, що згодом цю технологію можна буде підключити до штучного інтелекту.

Українські розробники змогли покращити дрони за допомогою "розумного" чипа. Він дозволяє оператору відтермінувати вибух БПЛА на кілька годин, а то й днів.

"Однією з головних проблем БПЛА, які базуються на комерційно доступних дронах з видом від першої особи (FPV) або фотографічних дронах, є те, що їхнє вибухове навантаження прикріплене до них нестандартним чином. Для того, щоб замкнути ланцюг і спричинити вибух, дрон повинен розбитися", – пояснює видання Wired.

Проте українські розробники створили чіп, який дозволяє здійснювати дистанційну детонацію на значній відстані. Тобто оператор може посадити свій дрон і чекати годинами, а то й днями, перш ніж він вибухне.

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Розробник Іван (імʼя змінено) сподівається, що згодом цю технологію можна буде підключити до штучного інтелекту – дрон вибухатиме тільки в тому випадку, якщо зафіксує ворожий танк, що знаходиться поблизу.

Роль дронів у війні

Як відомо, західні медіа вже давно охрестили війну в Україні "війною дронів". Безпілотники застосовуються як нашими військовими, так і ворогом. Вони використовуються для розвідки, ударів по ворожій техніці, особовому складу, а також ураженню важливих обʼєктів на території країни-агресорки.

Зокрема, в ніч на 2 травня дрони атакували кілька областей Росії. Про атаку звітували в Орловській та Курській областях РФ. Губернатор Орловської області повідомляв про пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури. Гучно також було в Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській, Смоленській областях і в Краснодарському краї.

Росія ж використовує ударні дрони і для атак по цивільній інфраструктурі України. Ледь не щоночі противник запускає іранські "шахеди" в напрямку українських населених пунктів.

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