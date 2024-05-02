Зокрема, безпілотники атакували Курську область.

У Росії знову неспокійно. Орловську область країни-агресора атакували дрони, у деяких населених пунктах немає електропостачання.

Як повідомив губернатор Андрій Кличков, під час "знешкодження" дронів на території Глазуновського і Свердловського районів області було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. За його словами, це призвело до "часткового порушення електропостачання низки домоволодінь".

"На місці події працюють оперативні служби, усуваються наслідки атаки, відновлюється електропостачання", – йдеться в повідомленні.

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Водночас телеграм-канал Baza пише, що дрони атакували і Курську область. Там без світла залишився один населений пункт.

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