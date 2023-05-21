Президент уточнив, що вже є розуміння, з якими державами Україна працюватиме з цього питання.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що впеневнний у тому, що Україна все ж отримає бойові літаки від країн-партнерів. Президент уточнив, що наразі невідомо, про яку саме кількість може йтися.

Зокрема, на запитання журналістів на брифінгу у Японії, про отримання якої саме зброї йому вдалося домовитися із лідерами G7, Зеленський зазначив: "Зброя якісна, нададуть усі".

Президент уточнив, що глобальним наразі є питання отримання Україною артилерії.

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"Я впевнений (що Україна отримає F-16 - УНІАН). Тому що у нас уже є розуміння, з якими державами ми працюємо… У нас будуть літаки. Але я не можу поки що вам сказати, скільки. Це не секрет, а я дійсно цього не знаю", - сказав він.

Винищувачі F-16 для України - останні новини

Останні місяці Україна активно працювала над створенням "коаліції винущувачів" для допомоги українській армії та отримання переваги над Росією в небі.

Нещодавно Великобританія, Нідерланди, Данія, США та Бельгія заявили, що об'єднають зусилля для забезпечення України винищувачами. Зокрема, йдеться й про навчання українських пілотів на американських бойових літаках F-16.

При цьому президент США Джо Байден повідомив про плани почати підготовку українських пілотів на винищувачів четвертого покоління.

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