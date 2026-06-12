Окупанти налякані новою авіабомбою ЗСУ, створеною спеціально під дрони, - Forbes

Особливістю нового боєприпасу є його здатність вибухати після пробиття перешкоди.

Українські військові почали використовувати новий тип боєприпасів для важких безпілотників, який уже викликав занепокоєння серед російських військових блогерів. Як пише Forbes, цей боєприпас призначений для ураження цілей під землею та здатний пробивати захисні споруди, які досі вважалися відносно безпечними під час атак дронів.

За словами автора матеріалу, останніми місяцями російська армія активно пристосовувалася до загрози з боку українських безпілотників. Військові будували укриття, ховалися в бліндажах, а дороги та важливі об'єкти накривали сітками, металевими клітками й захисними конструкціями. Однак новий боєприпас, схоже, здатний обходити значну частину таких засобів захисту.

Українська розробка, хоча й виглядає доволі просто, демонструє вражаючу ефективність. Бомба має міцний загострений носовий елемент для проникнення в ґрунт, видовжену конструкцію для концентрації ударної сили та підривач із затримкою, який спрацьовує вже після проникнення всередину укриття.

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Автор звертає увагу, що наконечник дуже схожий на промислові кріплення для парканних стовпів, але, ймовірно, був суттєво доопрацьований вручну. За його оцінками, боєприпас масою близько 11 кг при скиданні з висоти кількох десятків чи сотень метрів може пробити приблизно 30 сантиметрів щільного ґрунту або понад метр м'якої землі.

Як зазначає Forbes, типові польові укриття часто мають перекриття з колод, засипаних шаром землі для захисту від уламків та вибухової хвилі. Новий боєприпас здатний пройти крізь земляний шар і вибухнути вже під поверхнею, бо має підривач із затримкою.

Однією з головних причин інтересу до нової зброї є її потенційна здатність долати поширені засоби захисту від безпілотників, розраховані насамперед для захисту від FPV-дронів та звичайних легких "скидів". Нові проникаючі бомби можуть зробити їх менш ефективними.

Крім того, сучасні важкі безпілотники використовують системи точного наведення, які дозволяють скидати боєприпаси навіть по рухомих цілях. Це може ускладнити захист об'єктів за допомогою звичайних сіток або металевих екранів.

"Це викликає особливе занепокоєння у росіян, оскільки Україна має вирішальну перевагу у важких бомбардувальниках. З якоїсь причини Росії ще не вдалося розгорнути власні важкі бомбардувальники-дрони у великих масштабах, тому вона не має відповіді на українські розробки. Кожен російський бліндаж і дорога тепер під загрозою з боку цього дешевого руйнівника бункерів", - резюмує автор публікації.

Війна в Україні: озброєння

Як писав УНІАН, Україна активно застосовує штучний інтелект у війні проти Росії, використовуючи його для керування безпілотниками, планування операцій та аналізу даних з фронту.

За прогнозами Міноборони, протягом найближчих 3–5 років може виникнути нова модель бойових дій – мережеві системи, де перевагу матиме той, хто швидше обробляє дані. Попри це, ключові рішення поки залишаються за людьми, хоча автономні алгоритми поступово наближаються до рівня, що перевищує швидкість людського мислення.

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