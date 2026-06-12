Нова ера війни: Україна об’єднує зброю і дані в єдину ШІ-систему, - Reuters

Українські військові прогнозують, що штучний інтелект у найближчі роки радикально змінить швидкість і логіку ухвалення рішень на полі бою.

Війна майбутнього може кардинально змінитися вже в найближчі роки через масову інтеграцію штучного інтелекту у військові системи. Це призведе до нової моделі ведення бойових дій – швидшої, більш автоматизованої та мережевої. Про це заявив керівник Defense AI Center "A1" (дослідницького центру з питань штучного інтелекту - УНІАН) Міністерства оборони України Данило Цьвок в інтерв’ю Reuters.

За словами чиновника, Україна вже активно застосовує технології штучного інтелекту у війні проти Росії, яка триває п’ятий рік.

Йдеться про використання алгоритмів для:

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наведення та застосування безпілотників;

планування бойових операцій;

обробки даних про ракетні удари;

аналізу інформації з фронту.

Цьвок наголосив, що технології вже зараз впливають на швидкість прийняття рішень на полі бою.

У майбутньому, за його прогнозом, системи штучного інтелекту можуть бути об’єднані в єдину мережу, яка фактично контролюватиме бойові процеси. Це, за його словами, може привести до появи так званої "війни операційних систем" між Україною та Росією протягом найближчих 3–5 років.

"Система, яка має більше даних і краще їх аналізує, отримує перевагу", – зазначив він.

Єдина бойова цифрова система

В Україні вже працюють над створенням інтегрованої платформи, яка об’єднає дані з усього фронту та надаватиме рекомендації командирам. Мета – скоротити час аналізу інформації з 1200-кілометрової лінії фронту та пришвидшити ухвалення рішень.

У перспективі це має перетворити військову систему на "єдиний живий організм", де зброя і дані працюють синхронно.

Війна в Україні, за словами Цьвока, вже стала каталізатором глобальної технологічної гонки. Іноземні компанії, зокрема американська Palantir, співпрацюють з українською стороною, а також реалізуються проєкти обміну бойовими даними для навчання алгоритмів.

Водночас Росія також розвиває власні системи зі штучним інтелектом, зокрема для планування ударів дронами та ракетами.

Людський фактор під питанням

Попри активне впровадження технологій, Україна поки зберігає принцип контролю людиною ключових бойових рішень.

Однак у майбутньому, як визнають у Міноборони, штучний інтелект може перевершити швидкість прийняття рішень людиною, що поставить нові виклики для командування.

"Питання в тому, як швидко ми зможемо адаптуватися до рішень, які пропонують автономні системи", – підсумував Цьвок.

ШІ в армії - головні новини

Як повідомляв УНІАН, швидке впровадження штучного інтелекту у військовій сфері є життєво важливим для виживання України. Однак, як розповів високопоставлений чиновник у сфері ШІ для Associated Press, для повної інтеграції цих технологій на полі бою може знадобитися ще кілька років.

У більш досконалому вигляді штучний інтелект може стати основою мережевого поля бою, на якому "розумна" зброя діятиме скоординовано під керуванням єдиної платформи оцінки ситуації.

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