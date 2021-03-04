Військові хочуть, щоб носієм такої ракети був палубний винищувач F/A-18E/F.

Військово-морські сили США зайнялися розробкою гіперзвукової протикорабельної ракети.

Читайте такожВПС США готуються до випробування авіаційного бойового лазераПро це пише Flightglobal.

На цей час в рамках розробки військові запустили дослідницьку програму з визначення технологій, які можна буде використовувати для створення такої ракети.

Програма отримала назву Screaming Arrow. Військові мають намір визначити кілька розробників, які б зайнялися створенням та випробуваннями гіперзвукового прототипу боєприпасу.

Згідно з вимогами ВМС США, носієм нової гіперзвукової протикорабельної ракети повинен бути палубний винищувач F/A-18E/F Super Hornet.

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Автор: УНІАН