Конвертацію десантного корабля планують завершити упродовж року.

У Туреччині вирішили створити для Військово-морських сил плавучий носій ударних безпілотних літальних апаратів.

Новий носій Міністерство оборони планує розробити на базі споруджуваного універсального десантного корабля "Анадолу", пише N+1 з посиланням Defense News.

Останнім часом влада Туреччини думала над конвертацією десантного корабля в легкий авіаносець, де можна було б розташувати палубні винищувачі F-35B Lightning II з укороченим зльотом і вертикальною посадкою. Однак у 2020 році США відмовилися продавати Туреччині ці літаки, адже турецькі військові купили в Росії зенітні ракетні комплекси С-400. В результаті турецьким військовим довелося переглядати роль "Анадолу".

Читайте такожБомбардувальник США перетворили на наземну лабораторію (фото, відео)Корабель будується з лютого 2018 року, а у квітні 2019-го його спустили на воду. Десантне судно завдовжки 232 м і шириною 32 м володіє водотоннажністю 27,1 тис. тонн. Воно обладнане п'ятьма дизельними генераторами потужністю 8 мегаватів кожен і може розвивати швидкість повного ходу 21 вузол (39 км/год). Дальність ходу судна при цьому становить 9 тис. морських миль (16,7 тис. км).

З озброєння на "Анадолу" п'ять 25-міліметрових артилерійських установок, дві зенітні артилерійські установки калібру 20 мм і одна пускова установка протикорабельних ракет.

Тепер Міністерство оборони Туреччини розглядає можливість розробки палубного ударного безпілотника Bayraktar TB3. Він повинен бути створений на базі Bayrakter TB2, але отримати збільшені розміри, складне крило і посилене шасі. "Анадолу" імовірно зможе нести 30-50 палубних безпілотників, десять з яких можна буде одночасно залучити до бойових операцій.

Окрім того, "Анадолу" планують модифікувати для злетів і посадок безпілотників. Спочатку корабель розраховувався лише під літальні апарати з вертикальними зльотом і посадкою або укороченим зльотом і вертикальною посадкою.

Роботи з конвертації корабля і створення палубного ударного безпілотника планується завершити упродовж року.

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Автор: Катерина Комолова