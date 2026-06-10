Вбивця 'Шахедів': розробники вперше показали новий зенітний комплекс IRIS-T SLS Mk 4

Комплекс дозволяє відкривати вогонь навіть під час руху.

Німецька Diehl Defence на виставці ILA 2026 у Берліні вперше демонструє новий ЗРК IRIS-T SLS Mk 4. Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Система ППО ближнього радіуса дії розроблена для захисту військ та критичної інфраструктури від повітряних загроз. Четверте покоління системи IRIS-T SLS має ефективну дальність до 12 км та висотну зону покриття до 6 км.

Характерною рисою ЗРК є високий рівень автоматизації, що дозволить скоротити кількість персоналу, необхідного для його експлуатації.

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Сам комплекс являє собою встановлені на єдине шасі (у представленому варіанті використали Daimler Zetros 6x6) вісім пускових установок зенітних керованих ракет IRIS-T SLS, 15 протидронових ракет Cicada, РЛС виявлення Saab Giraffe 1X 3D та електрооптичну систему виявлення.

За потреби IRIS-T SLS Mk 4 може бути доповнений додатковими датчиками або кінетичними засобами ближнього ураження. Заявляється, що комплекс дозволяє вести вогонь у русі.

Завершення розробки IRIS-T SLS Mk 4 заплановане на 2028 рік.

На думку фахівців порталу Defense Express, оновлений ЗРК виглядає доволі перспективно.

З огляду на активну співпрацю Diehl Defence з Україною, а також широке застосування ЗРК IRIS-T у ЗСУ, цілком імовірно, що нова модифікація може пройти бойові випробування в Україні.

Зенітні ракетні комплекси – інші новини

Нещодавно стало відомо, що Україна розробила умовну альтернативу MIM-104 Patriot і навіть здійснила випробування ракети FP-7.x. Розробка компанії Fire Point обходиться приблизно у п’ять разів дешевше, ніж американський аналог. Вихід на повномасштабне виробництво заплановано вже на серпень.

Нагадаємо також, що раніше на виставці озброєнь Україна вперше публічно продемонструвала нову ракету класу "земля–повітря", яку експерти ідентифікували як "Корал".

У західних оцінках зазначалося, що за своїм зовнішнім виглядом вона більше нагадує випробувальний зразок або навіть готовий до виробництва виріб, ніж демонстраційний макет.

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