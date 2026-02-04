Виробник Iris-T очолив створення нової європейської ракети 'повітря-повітря'

Європейський проєкт BEAST під керівництвом Diehl Defence має створити ITAR-free ракету малої дальності як альтернативу американській AIM-9X.

Німецька компанія Diehl Defence, відома як виробник ракет Iris-T, очолила європейський проєкт зі створення нової ракети "повітря-повітря" малої дальності, яка не підпадатиме під американські експортні обмеження ITAR. Йдеться про програму BEAST (Boosting European Advanced Systems Technologies), що реалізується за підтримки Європейського оборонного фонду (EDF), пише Defence Express.

Консорціум BEAST виграв відповідний тендер EDF влітку 2025 року, а вже у листопаді відбулася перша робоча зустріч учасників. До проєкту залучено 21 компанію та організацію з 12 країн Європейського Союзу.

Мета програми – розробити та закласти основу для спільної європейської розробки і закупівлі власної ракети "повітря-повітря", яка стане альтернативою американським AIM-9X Sidewinder. Нова ракета має надійти на озброєння країн ЄС у 2030-х роках.

Відео дня

Diehl Defence вже має значний досвід у цій сфері. Ракети Iris-T спочатку створювалися як авіаційні ракети малої дальності класу "повітря-повітря", а згодом стали основою для сучасних зенітних ракетних комплексів Iris-T SLS та Iris-T SLM, які активно використовуються та нарощуються у виробництві, зокрема для України.

Попри наявність європейських альтернатив, багато країн НАТО й надалі закуповують американські AIM-9X. Це пояснюється як високими темпами виробництва у США та уніфікацією всередині Альянсу, так і тим, що більшість бойових літаків – зокрема F-16 та F-35 – мають американське походження.

У короткостроковій перспективі ЄС робить ставку на збільшення виробництва вже наявних Iris-T, тоді як BEAST має сформувати технологічну та промислову основу для майбутнього покоління європейських ракет.

Водночас Європейський оборонний фонд уже запланував фінансування на 2026 рік для низки інших оборонних проєктів, серед яких – технології для винищувачів, перехоплювачі гіперзвукових ракет, нові танки та власні реактивні системи залпового вогню.

Ринок озброєння - останні новини

Як повідомляв УНІАН, останні події щодо закупівлі JAS 39 Gripen від Saab у Південній Америці призводять до того, що тепер на план закупівлі Україною 100-150 шведських винищувачів потрібно дивитися по-іншому, адже ці літаки можуть стати заручниками політики США.

На тлі цих новин тодішній міністр оборони Денис Шмигаль відповів, коли Україна може отримати перші Gripen. Він зазначив, що перші бойові літаки Gripen вже можуть зʼявитися наступного року, а повністю локалізувати виробництво цієї авіації на українській території вдасться з 2033-го.

Вас також можуть зацікавити новини: