Рішення про постачання Україні танків Берлін озвучив наприкінці січня.

Україна змогла домогтися поставки німецьких танків Leopard 2 завдяки одному вдалому кава-брейку під час чергового раунду танкових переговорів. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна.

Він зазначив, що Київ просив у Заходу сучасні танки з перших тижнів російського вторгнення. Основний аргумент полягав у тому, що потрібні танки з гарматами західних калібрів, оскільки радянські танкові снаряди теж закінчуються.

Пізніше вже в жовтні Україна домоглася згоди від Іспанії на те, що українці зможуть пройти навчання на іспанських "Леопардах", а полігони надала Латвія, де якраз знаходилися ці танки в рамках загальної системи оборони НАТО. Однак Німеччина відмовилася дати на це свій дозвіл.

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Зрештою після довгих переговорів президент Польщі Анджей Дуда першим публічно заявив, що готовий надати Україні Leopard 2. Тоді ж послідували обіцянки Франції передати АМХ-10, Британії – Challenger, США - Abrams.

Однак Німеччина продовжувала "роздумувати", поки в Берліні не змінився міністр оборони. 19 січня ним став Борис Пісторіус. Буквально через два дні після цього стартував черговий "Рамштайн".

За словами Резнікова, тоді в ході одного з кава-брейків він обговорював танкове питання з Пісторіусом і міністром оборони Британії Беном Уоллесом.

"Бен Уоллес запропонував: Ми ж на "Челленджерах" українців будемо вчити на німецьких полігонах, давайте заразом і на "Леопардах" тоді. Борис Пісторіус каже: навчання - ну, я не бачу проблем, давайте", – згадує Резніков.

Потім це рішення було озвучено пресі.

"І я пам'ятаю, в кінці того "Рамштайна", я в своїй заключній промові кажу: спасибі за продуктивний день, і мені здається, я вже чую, як в залі гарчать "Леопарди". Всі посміхнулися, всі все зрозуміли – і дивляться на Пісторіуса. І через кілька днів була заява Шольца, що вони вже дають нам танки", – розповів Резніков.

Поставки танків "Леопард" Україні

Протягом останніх місяців ціла низка країн анонсували поставки танків Leopard 2 в Україну. Нещодавно Україна отримала 10 таких танків від Іспанії. До цього про постачання декількох десятків танків цієї моделі повідомили в Німеччині, Польщі, Канаді, Норвегії, Швеції

Крім того, Україна повинна отримати близько 80 старіших танків Leopard 1. Як очікується, це відбудеться вже влітку.

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