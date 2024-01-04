Вогонь скоригували оператори ССО.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали знищення російського зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10". Відео ліквідації техніки оприлюднили в офіційному Telegram-каналі ССО.

Зазначається, що того дня екіпаж безпілотного авіаційного комплексу 73-го морського центру Сил спецоперацій проводив розвідку на південному напрямку. Бійці виявили зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", який російські загарбники використовують для спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах.

"Оператори ССО скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони України. Унаслідок вогневого ураження ЗРК противника знищено", - повідомили вони.

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За даними Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного вторгнення російська загарбницька армія втратила близько 362 280 осіб.

Українські сили систематично звітують й про знищення російської техніки. Наразі відомо, що окупанти втратили понад 17 тисяч танків та бойових броньованих машин, понад 8 тисяч артилерійських систем та 631 засіб протиповітряної оборони.

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